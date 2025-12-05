Especulações apontam desavenças entre esposa e família de atacante do Flamengo

Luiz Araújo e a esposa Ingrid Cantarini passam por momento de instabilidade no relacionamento - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

A fase do atacante Luiz Araújo parece não estar boa em sua vida pessoal. Isso porque rumores indicam problemas de relacionamento entre sua esposa, Ingrid Cantarini, o jogador e sua família. A companheira chegou a até expor críticas ao camisa 7 por meio de indiretas em vídeo pelas redes sociais.

"Homem tem que tratar esposa como prioridade em sua vida e que além disso tem que defendê-la na sua presença e na ausência", disparou a esposa do atacante do Flamengo nas redes sociais.

O perfil "Daily Garotinho" foi o responsável por noticiar o episódio. Posteriormente ao comportamento da companheira do jogador, fãs de Luiz Araújo identificaram algumas atitudes contraditórias de Ingrid que também alimentaram especulações. A propósito, percebeu-se que ela deixou de seguir os membros da família do atleta.

Até mesmo o irmão dele, com quem tinha uma afinidade maior. Por sua vez, ele fez uma postagem enigmática recentemente. Na ocasião, indicava que estava com vontade de expor toda a verdade.



Luiz Araújo perde espaço no time titular do Flamengo

O camisa 7 foi a peça que o técnico Filipe Luís mais utilizou na temporada ao lado do goleiro Rossi, com 65 partidas. Apesar disso, camisa 7 não é titular absoluto e intercala a condição entre reserva e presença no time inicial.

Nas últimas cinco partidas do Rubro-Negro, ele teve uma minutagem maior em campo no empate com o Atlético por 1 a 1 pela 36ª rodada do Brasileirão. Na derrota para o Fluminense por 2 a 1 pela mesma competição, Luiz Araújo até foi titular, porém deixou o gramado após o intervalo. Em contrapartida, nas vitórias sobre Bragantino e Ceará no torneio, além da decisão da Libertadores contra o Palmeiras, ele teve poucos minutos em campo.