Corinthians registra déficit de R$ 180 milhões em setembro e liga alerta

O Corinthians divulgou seus balancetes financeiros e os números preocupam a torcida. O clube, afinal, acumula um déficit de R$ 180,1 milhões nos nove primeiros meses de 2025. O resultado negativo, aliás, é mais que o dobro do previsto no orçamento revisado pela gestão do presidente Osmar Stabile, que estimava fechar o ano com um rombo de "apenas" R$ 83,3 milhões. A dívida bruta total, que engloba o clube e o financiamento da Neo Química Arena, permanece estacionada na assustadora casa dos R$ 2,7 bilhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De janeiro a setembro, o Timão registrou uma receita operacional líquida de R$ 546 milhões. No entanto, as despesas operacionais superaram esse valor, atingindo R$ 584,9 milhões. O cálculo final, que inclui receitas com vendas de jogadores (R$ 105 milhões) e despesas financeiras (R$ 159,3 milhões), mostra o agravamento da situação. Em julho, o déficit era de R$ 103 milhões, saltando para R$ 138,4 milhões em agosto e atingindo o patamar atual em setembro.

Leia também: O que significa o Prêmio da Paz entregue pela Fifa a Donald Trump



Diretoria do Corinthians já trabalho no planejamento futuro

A diretoria, contudo, ainda espera atenuar o prejuízo até o fim do ano. O clube conta com a entrada de receitas importantes no caixa, como a cota de televisão da Liga Forte União (LFU). Além disso, a gestão já trabalha no planejamento futuro. Nesta semana, a Diretoria Financeira fechou o orçamento para 2026, prevendo um cenário mais otimista com um superávit estimado em R$ 12 milhões.

O cenário fiscal delicado pressiona a administração de Osmar Stabile, que enfrenta também investigações do Ministério Público sobre uma possível intervenção no clube. A renegociação do patrocínio máster surge como outra frente vital para tentar equilibrar as contas e reduzir o impacto da dívida bilionária que sufoca o clube.