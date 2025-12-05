Confira como chega o Marrocos, primeiro adversário do Brasil na Copa

O Brasil conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo. Cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira vai encarar Marrocos, Haiti e Escócia nos seus primeiros jogos na América do Norte. A estreia será contra a seleção africana, no dia 13 de junho, com horário e local que ainda serão divulgados pela Fifa.

Os Leões do Atlas vêm embalados por uma grande participação na última Copa. Em 2022, o Marrocos surpreendeu o mundo e se tornou a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Mundial. Na ocasião, eliminaram Espanha e Portugal nas fases de mata-mata e perderam para a França na semi. Por fim, os marroquinos ficaram na quarta colocação, ao serem superados pela Croácia na disputa do terceiro lugar.

Esta será a sétima participação marroquina em Copa do Mundo. A seleção africana disputou os mundiais em 1970, 1986, 1994, 1998 e 2018, além de 2022. Além da Copa do Catar, os Leões avançaram ao mata-mata em 1986, sendo eliminados pela Alemanha Ocidental nas oitavas de final.

O confronto entre Brasil e Marrocos já aconteceu uma vez, na Copa de 1998. Na segunda rodada do Grupo A, a Seleção Brasileira venceu por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto. Porém, do último duelo entre as seleções, em março de 2023, os marroquinos levaram a melhor, com vitória por 2 a 1.

Campanha nas Eliminatórias

O Marrocos não teve muitas dificuldades para garantir sua vaga na Copa. Seu grupo nas Eliminatórias Africanas contou com apenas cinco seleções: Níger, Tanzânia, Zâmbia e Congo, já que a Eritreia desistiu. No final, os Leões avançaram com 100% de aproveitamento, com 24 pontos, 22 gols marcados e apenas dois sofridos. Os marroquinos terminaram com nove pontos de vantagem sobre o vice-líder, Níger.

Destaques do elenco

O principal dos destaques do elenco marroquino é o lateral-direito Achraf Hakimi. O jogador do PSG, além de atual campeão da tríplice coroa (Liga dos Campeões, Campeonato Francês e Copa da França), foi eleito, em novembro deste ano, como o melhor jogador africano da temporada 2024/2025. Na votação da Bola de Ouro, organizada pela revista francesa 'France Football', em setembro, o defensor foi colocado como o sexto melhor jogador do mundo.



A equipe ainda conta com outros destaques. Muitos são matriculados em grandes equipes da Europa e de outras partes do mundo. Um dos símbolos da equipe semi-finalista no Catar em 2022, o goleiro Yassine Bounou, atualmente no Al-Hilal (Arábia Saudita), segue na meta marroquina. Atacante do Fenerbhaçe, En-Nesyri é outro nome importante, assim como o meio-campista Brahim Díaz, do Real Madrid, e o lateral Noussair Mazraoui, do Manchester United.

Honra em enfrentar o Brasil

O treinador Walid Regragui definiu que é uma honra poder encarar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O comandante marroquino espera um confronto difícil e mostrou confiança de que seu time pode chegar ainda mais longe, projetando uma possível final contra o Brasil.

"É uma honra jogar contra o Brasil. Enfrentar o Brasil é sempre muito especial. O Brasil é um exemplo e respeitamos muito a seleção. Será uma partida difícil; eles têm grandes técnicos e jogadores, e será um grande desafio. Que vença o melhor. Esperamos passar pelo Brasil e voltar a jogar contra os brasileiros na final", afirmou.







