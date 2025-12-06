Vídeo: confusão marca fim de partida da Copa Capital no DF

Bruninho foi um dos jogadores envolvidos na confusão - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma confusão marcou a final do jogo entre Botafogo e Monte Roraima, na Copa Capital. Um dos jogadores envolvidos na discussão foi o goleiro Bruninho Samudio, fruto da relação de Bruno, ex-Flamengo, com Eliza Samudio. O jogo ocorreu na tarde deste sábado (6/12), no Estádio JK, no Paranoá, em Brasília.

Um vídeo obtido pelo Correio mostra Bruninho, vestido com a camisa de número 1, partindo para cima do goleiro do time rival. Da plateia, os torcedores gritam: “Sai, Bruno, sai.”

Neste jogo, o time de Bruno fez 4 gols e conseguiu a classificação. A confusão ocorreu logo após a última goleada, ao fim do segundo tempo. A reportagem apurou que não houve motivo aparente para a discussão, mas que Bruninho saiu da posição do gol para tirar satisfação com os jogadores.