Brasil × Marrocos: confira data e local da estreia da Seleção na Copa

A Seleção Brasileira de Futebol (CBF) já sabe quando entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026 masculina. O Brasil encara Marrocos em 13 de junho, um sábado, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, um dos maiores palcos do torneio. A partida abre a trajetória brasileira no Grupo e deve atrair atenção global, especialmente pelo peso crescente dos marroquinos no cenário internacional.

A definição divulgada pela Fifa nesta sexta-feira (6/12) permite que a equipe de Dorival Júnior inicie a preparação específica para um adversário considerado técnico, disciplinado e capaz de surpreender. Além do Marrocos, o Brasil enfrenta Haiti e Escócia na primeira fase, completando a agenda de jogos distribuída entre Estados Unidos e Canadá.

O Mundial acontece com sede tripla, nos EUA, Canadá e México. Dará a largada no dia 11 de junho e será encerrado em 19 de julho.

Todos os jogos do Brasil serão nos Estados Unidos, em três cidades, às 18h e 21h, horário local. As condições climáticas e a distância entre as sedes, a logística pode influenciar recuperação física, planejamento tático e até a escolha de hotel e centro de treinamento.

Confira as datas, locais e horários dos Jogos do Brasil:

13 de junho, 18h (19h, horário de Brasília)

Brasil x Marrocos, em Nova Jersey

19 junho, 21h (19h, horário de Brasília)

Brasil x Haiti, na Filadélfia

24 junho, 18h (16h, horário de Brasília)

Escócia x Brasil, em Miami

A definição dos horários e locais de cada jogo levou em conta os fusos horários dos países envolvidos nas partidas. A intenção, de acordo com a Fifa, era oferecer aos torcedores de cada seleção "as melhores condições possíveis para todas as equipes e fãs e, sempre que possível, permitir que torcedores de todo o mundo assistam a suas equipes ao vivo em diferentes fusos horários".

