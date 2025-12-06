Globo renova exclusividade da Libertadores na TV aberta até 2030

A Globo renovou os direitos e seguirá sendo a única emissora a transmitir a Libertadores pela TV aberta até 2030. Além da transmissão tradicional, a emissora também manterá os jogos em seu canal digital GE TV no YouTube, o que garante acesso à competição tanto pela televisão quanto pela internet.

Por sua vez, a ESPN garantiu os pacotes mais valiosos do torneio para TV por assinatura e serviços de streaming. A emissora, inclusive, terá prioridade na escolha de partidas a cada rodada e também exibirá a Recopa Sul-Americana.

Porém, outros players receberam direitos menores: Paramount+ ficou com um pacote secundário da Libertadores, mas não manteve os direitos da Copa Sul-Americana. Já as plataformas CazéTV e XSports não foram contempladas desta vez.

A reestruturação dos contratos para o ciclo 2027–2030 envolveu a divisão dos direitos por tipo de plataforma — TV aberta, canais pagos e streaming — e incluiu pacotes para jogos ao vivo, multiplataformas e compactos de melhores momentos. A expectativa é que o total de partidas exibidas por temporada envolva os torneios da Libertadores, Sul-Americana e Recopa.

Com esse acordo, o público que prefere acompanhar pelo sinal aberto continuará tendo acesso gratuito aos jogos da Libertadores. Já quem optar por streaming ou TV por assinatura poderá acompanhar um volume maior de partidas — inclusive decisões e jogos exclusivos.