Brasília derrota Unifacisa e chega a sete vitórias consecutivas no NBB

O Brasília Basquete continua impossível no Novo Basquete Brasil. Na manhã deste sábado, os Extraterrestres derrotaram a Unifacisa por 84 x 81 no Ginásio Nilson Nelson. É a sétima vitória consecutiva do time candango na temporada 2025/2026 do NBB.
Von Haydin foi o cestinha da partida com 20 pontos. Brunão contribuiu com oito rebotes e Corvalán deu cinco assistências. O adversário viu Thygesen contribuiu com 16 pontos, mas o desempenho pessoal foi insuficiente para evitar o revés por três pontos de diferença.
“Felizmente estamos sabendo lidar com jogos difíceis. Nós sabíamos que seria um jogo duro, que provavelmente seria decidido no fim. A Unifacisa é uma ótima equipe, só que quando a gente enfrenta o momento, a gente mostra que sabe lidar com a dificuldade. Foi assim mais uma vez. Que isso gere cada vez mais confiança para nós”, disse Von Haydin.
O jogo foi apertado em todas as parciais. O Brasília venceu o primeiro quarto por 24 x 22. Na sequência, houve empate por 19 x 19 antes do intervalo. Os times saíram para o intervalo com vantagem de 43 x 41. O equilíbrio persistiu no terceiro. O Unifacisa reagiu e fez 19 x 18.
Embalado, o time paraibano vendeu caro a derrota por 23 x 21 no último quarto e 84 x 81 no placar final de um confronto eletrizante na capital do país. Von Haydin converteu dois lances livres e o adversário errou arremesso de três na tentativa de forçar a prorrogação.
O Brasília iniciará na próxima uma turnê por São Paulo em três jogos consecutivos contra São José, Corinthians e Mogi. Na sequência, retorna ao Distrito Federal para confronto com o Pato Basquete antes do Natal. O ano terminará com duas visitas a São Paulo na semana do réveillon contra Franca e Bauru antes da pausa de uma semana para as festas.
A equipe candanga assumiu temporariamente a segunda colocação na classificação com o mesmo aproveitamento do Flamengo: 84,6%. O time candango venceu o único confronto direto na temporada regular até agora, no Maracanãzinho. O topo continua nas mãos do Minas com 85,7%. A campanha do Brasília Basquete deixa o time cada vez mais próximo da classificação antecipada para o Super 8 pela segunda temporada consecutiva.
