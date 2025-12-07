Flamengo planeja reduzir média de idade do elenco

O Flamengo já iniciou o planejamento para 2026 mesmo ainda perto de jogar a Copa Intercontinental. Depois da conclusão do Campeonato Brasileiro, a diretoria rubro-negra já começará a pensar no mercado de transferências. Uma dos pensamentos é reduzir a média de idade do elenco para próxima temporada. A informação é do "ge".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O elenco do Flamengo tem, atualmente, uma média de 27,8. Para isso, a diretoria pensa em contratar o goleiro Gabriel Brazão e o zagueiro Vitão, ambos de 25 anos, segundo a informação. Claro, outros nomes estão no radar do clube da Gávea. Porém, sem qualquer conclusão.

De acordo com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, a ideia é manter uma do elenco, assim como aconteceu nas últimas temporadas.

Leia também: São Paulo inicia reformulação e demite funcionários do departamento médico

"Você contrata jogadores com contrato de quatro anos. Nós queremos reduzir a idade média do elenco. Você tem que considerar a idade dos que estão hoje, daqui a um, dois anos vão estar mais velhos. Tem que considerar os jogadores que você contrata esse ano de 26, qual a idade deles, e considerar a idade dos que você vai olhar agora para contratar em 27. Se eu quero um de 25 anos agora, Joãozinho em 27 vai estar um ano e meio mais velho. Então tem uma série de aspectos que tem que considerar", disse Bap à FlamengoTV.

Diante disso, o Fla busca goleiro, um zagueiro e um atacante, preferencialmente de renome. Ou seja, pode ser jogadores com boa capacidade física e física. Podendo ser até uns 26 anos, geralmente no ápice da carreira. Além disso, existe a possibilidade de outros reforços para suprir as saídas.



