São Paulo inicia reformulação e demite funcionários do departamento médico

O São Paulo deu a largada em um profundo processo de reestruturação do seu departamento de futebol visando a temporada de 2026. A diretoria tricolor, afinal, iniciou as mudanças nesta sexta-feira (05/12) com demissões pontuais. O clube desligou o fisiologista Luís Fernando de Barros e o preparador físico Adriano Titton. A decisão ocorre em meio a um ano turbulento, no qual o elenco sofreu com um número elevado de lesões, o que gerou críticas internas e externas sobre a preparação física e o controle de carga dos atletas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lionel Messi evita assegurar presença na próxima Copa do Mundo



Esta movimentação, no entanto, é apenas o começo. Fontes ligadas ao clube indicam que a reformulação será ampla e atingirá diversos setores nas próximas semanas. A diretoria entende que precisa modernizar processos e oxigenar o ambiente para evitar que os problemas físicos se repitam no próximo ano, comprometendo o desempenho da equipe em competições importantes.

Leia também: Corinthians avança para renovar patrocínio máster e mira salto de receitas em 2026



São Paulo faz mudanças em seus departamentos

Além das mudanças no departamento de saúde e performance, o corte atingiu outras áreas de apoio. O clube também dispensou funcionários da segurança, massagistas e roupeiros. A lista de desligamentos faz parte de um ajuste orçamentário e operacional que o presidente Julio Casares planeja implementar antes do início da pré-temporada.

O momento é de avaliação total no Morumbi. Enquanto o técnico Hernán Crespo foca na reta final do Brasileirão, a diretoria trabalha nos bastidores para montar a estrutura que dará suporte ao time em 2026. A saída de profissionais antigos sinaliza uma mudança de filosofia na gestão do dia a dia do futebol, buscando maior eficiência e prevenção de problemas médicos.