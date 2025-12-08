Arrascaeta é eleito o Bola de Ouro na premiação Bola de Prata

Giorgian de Arrascaeta ampliou de vez seu nome entre os grandes do futebol brasileiro. O uruguaio, referência técnica do Flamengo há quase uma década, foi eleito o vencedor da Bola de Ouro da tradicional premiação Bola de Prata, organizada pela ESPN. Foi a primeira vez que ele ganha este prêmio, coroando uma temporada de altíssimo rendimento no Campeonato Brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O meia anotou 18 gols na competição, desempenho que o colocou na vice-artilharia do torneio, atrás apenas de Kaio Jorge, do Cruzeiro, autor de 21 tentos. Em 33 partidas disputadas, Arrascaeta foi determinante para que o Flamengo acumulasse 79 pontos, com 23 vitórias e uma campanha que terminou com um título inquestionável.

Arrascaeta é um colecionador de troféus

Se a Bola de Ouro é inédita, o domínio de Arrascaeta na premiação não é novidade. O uruguaio soma agora sete troféus no Bola de Prata, reforçando o próprio protagonismo no Brasil e consolidando-se, com folga, como o estrangeiro com mais conquistas na história do prêmio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele já havia aparecido nas seleções de 2019, 2020, 2022 e 2023, repetindo o feito em 2025. Além disso, ganhou o prêmio de gol mais bonito em 2019, com uma bicicleta antológica contra o Ceará.

No panorama geral do Bola de Prata, Arrascaeta fica atrás apenas de dois gigantes históricos: Zico e Rogério Ceni, ambos com nove troféus cada.

Flamengo ultrapassa o Palmeiras e se isola

Assim, com a conquista de Arrascaeta, o Flamengo passa a ser o clube com mais vencedores da Bola de Ouro. Aliás, o uruguaio se junta a um grupo seleto de ídolos rubro-negros premiados: Zico (1974 e 1982); Renato Gaúcho (1987); Júnior (1992); Adriano (2009) e Gabigol (2019). Agora são sete Bolas de Ouro para o clube, ultrapassando o Palmeiras, que tem seis.

Aos 31 anos, Arrascaeta acumula 16 títulos pelo Flamengo, número que o coloca como o maior campeão da história rubro-negra ao lado de Bruno Henrique. Mesmo já consolidado como lenda, o uruguaio demonstra que ainda tem combustível para ampliar sua trajetória.

"A gente sabe que o futebol é muito dinâmico. Era um sentimento que quando eu fui perguntado eu expressei e mantenho (vontade de encerrar carreira no Flamengo). Porque eu sou muito feliz no Flamengo e no Rio de Janeiro", disse Arrascaeta, para a ESPN.



