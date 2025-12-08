Ganso volta a marcar após sete meses e ressurge no Fluminense

Paulo Henrique Ganso voltou a brilhar. O camisa 10 do Fluminense abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, neste último domingo (7), no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão, e que assegurou a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Em um ano marcado por problemas físicos, o meia ressurgiu em um momento decisivo para consolidar o seu nome na história tricolor.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>

Em 2025, Ganso perdeu o início da temporada após ser diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo do coração. Dessa forma, ele voltou a jogar apenas em abril, mas não teve muita sequência com Renato Gaúcho. Pouco antes da chegada de Zubeldía, o camisa 10 sofreu uma lesão muscular grau 2 na panturrilha esquerda, que o tirou dos gramados por dois meses.

Ganso voltou a jogar na goleada sobre o São Paulo por 6 a 0. Na ocasião, Zubeldía atendeu um pedido da torcida, que gritou o nome do jogador. A cena, aliás, se repetiu na vitória sobre o Bahia, neste domingo. O camisa 10 entrou em campo aos 28 minutos da etapa final e marcou aos 30. O último gol do meia, aliás, ocorreu contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil, em maio.

Com a vitória, o Fluminense garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores em 2026. O Tricolor, agora, muda o foco para a Copa do Brasil. Afinal, enfrenta o Vasco na próxima quinta-feira (11), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal. A partida de volta será no domingo (14), às 20h, no mesmo local.