Campanha irregular do Vasco liga alerta para Copa do Brasil

Após sonhar com vaga na Libertadores, o Vasco viveu um pesadelo na reta final e terminou o Brasileirão sob desconfiança. Afinal, desde novembro, o Cruz-Maltino conquistou apenas uma vitória e terminou o campeonato com um turno de derrotas. Assim, a goleada sofrida diante do Atlético por 5 a 0, neste domingo (7), aumentou a pressão para a semifinal da Copa do Brasil.

Desde novembro, o Vasco disputou oito jogos, venceu apenas uma e perdeu sete. Dessa forma, teve pouco mais de 12% de aproveitamento. No período, sofreu 19 gols e fez seis, sendo cinco contra o Internacional — a sua única vitória (5 a 1). Nem mesmo a goleada sobre o time gaúcho foi capaz de recolocar o time nos trilhos. Afinal, depois disso perdeu para Mirassol (2 a 0) e Atlético (5 a 0).

A irregularidade marcou a campanha do Vasco no Brasileirão em 2025. No returno, por exemplo, ficou em 11º, com 26 pontos conquistados, somando oito vitórias, nove derrotas e dois empates. Nas últimas dez rodadas do campeonato, conquistou apenas nove pontos. Assim, fez mais apenas do que Ceará (8) e Sport (0), que foram rebaixados.

Nesse clima de desconfiança, o Vasco se prepara para enfrentar o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida. Já a partida de volta será no domingo (14), às 20h30, no mesmo local.