Marcos Braz confirma o primeiro reforço do Remo para a Série A de 2026

O Remo iniciou oficialmente sua preparação para o retorno à elite do futebol brasileiro após 32 anos. Nesta segunda-feira (8), o executivo de futebol Marcos Braz anunciou a contratação do atacante Alef Manga, que defendeu o Avaí na última temporada.
"Foi uma oportunidade de mercado, (Alef Manga) era um jogador que vínhamos monitorando, e teve a coincidência do Pedro Rocha sair. É um jogador, portanto, que contamos para 2026, procede a informação", afirmou, em entrevista ao programa Bom Dia Pará.
Com 31 anos, Manga chega para ser uma das referências ofensivas do clube paraense. Na temporada 2025 pelo Avaí, marcou quatro gols e duas assistências em 31 partidas. Na Série B, competição que também contou com o Leão do Norte, o atacante disputou 23 jogos, sendo titular em dez deles, com três gols e dois passes decisivos.
Nascido em Santos, Alef Manga percorreu diversos clubes do interior e do cenário nacional, como Jabaquara, Bandeirante, Maringá, ASA, Resende e Coruripe. O grande salto veio em 2021, quando brilhou pelo Volta Redonda, anotando 12 gols em apenas 15 partidas, além de duas assistências.
O desempenho chamou a atenção do Goiás, onde atuou antes de se transferir para o Coritiba. Pelo clube paranaense, entrou em campo 79 vezes, com 29 gols e 11 assistências, consolidando-se como peça importante do ataque.
Obstáculos na carreira de Manga
A trajetória, no entanto, sofreu um baque devido a uma suspensão de 360 dias por parte do STJD, em razão de envolvimento em esquema de manipulação de resultados. Durante o período de afastamento, Manga atuou no Pafos, do Chipre, até ser liberado para retornar aos gramados em outubro de 2024.
Chegada ao Remo
Ao término da temporada 2025, o atacante chegou a ser sondado pelo Remo, mas optou pelo Avaí. Agora, com o acesso histórico do clube paraense, Alef Manga finalmente vestirá a camisa azulina. Ele se junta, portanto, a um setor ofensivo que já conta com Diego Hernandez, Eduardo Melo, João Pedro, PH, Nico Ferreira e Marrony, todos com contrato vigente para 2026.