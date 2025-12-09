Saúl, do Flamengo, deve passar por cirurgia após Intercontinental

O meia Saúl Ñíguez, do Flamengo, deverá passar por uma cirurgia após a disputa do Intercontinental. É, ao menos, o que o próprio jogador admitiu nesta terça-feira (9/12), véspera da estreia rubro-negra no torneio da Fifa.

Em entrevista ao GE, o espanhol revelou que estuda a possibilidade de operar para tratar de um problema no tendão da perna esquerda. Ele falou sobre o início positivo no Rubro-Negro, mas lamentou o problema físico.

"Está sendo muito bom, acredito que a adaptação está sendo boa. A nível futebolístico, eu comecei em um nível muito alto, mas tive um problema que agora eu sinto que eu tenho que fazer uma operação depois do Mundial e tentar buscar outra vez esse nível futebolístico, me encontrar fisicamente bem", iniciou.

Saúl, então, explicou que não vivenciou pré-temporada. Afinal, após terminar 2024/25 pelo Atlético de Madrid, o jogador iniciou férias, o que o atrapalhou fisicamente no começo de empreitada pelo Flamengo. O craque revelou que atuou em algumas partidas com aplicações de anestesia.

"Não existiu pré-temporada, simplesmente comecei a jogar. Então, fisicamente, tive momentos muito bons e momentos muito ruins. Tive que tentar gerenciar os momentos que estava muito mal fisicamente. Contra o Estudiantes (ARG), eu tive um problema e, desde então, eu tive que aplicar anestesia para jogar. Depois do Bahia, tudo mudou, porque já não aplicava, já estava complicado e aguentando como se pode a dor. Vou ver se no final de temporada faço essa cirurgia para tentar buscar uma solução", revelou.

No Flamengo desde julho, Saúl, de 31 anos, tem 22 partidas, duas assistências e ainda busca seu primeiro gol. Ele conquistou a Libertadores e o Brasileirão pelo Mais Querido.



