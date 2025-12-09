Brasil é superado pela Alemanha e se despede do Mundial de Handebol Feminino

O Brasil se despede do Campeonato Mundial de Handebol Feminino, na tarde desta terça-feira (9/12, após ser superado pela Alemanha, por 30 x 23, em Dortmund. A Seleção Brasileira encerrou a participação chegando pela quarta vez entre as oito melhores equipes do mundo. A disputa com as donas da casa foi acirrada, o time verde-amarelo por pouco não conquistou a virada na parcial. Mas, ao abrirem sete pontos de vantagem, ficou quase impossível para as Leoas reverterem a situação.

A Alemanha foi a primeira classificada para as semifinais da competição, elas irão enfrentar quem vencer o confronto entre Noruega e Montenegro. A campanha brasileira foi positiva: em sete jogos, venceram cinco e perderam dois, para a Noruega no Main Round e hoje, para as alemãs. O Brasil repetiu a campanha de 2021, quando deixou a competição nesta mesa fase, entre as oito melhores do mundo.

Decepcionada com a derrota, a capitã Bruna de Paula parabenizou as adversárias e afirmou o quanto o grupo acreditou até o último momento que seria possível buscar uma virada na partida. "Nós somos brasileiras, nós acreditamos até o final. é por isso que, quando nos aproximamos do placar, acreditávamos que seria possível. Mas, enfim. Elas também não desistiram. Elas venceram, parabéns a elas também", assentiu.

O jogo

Foi um início de jogo difícil para as brasileiras, a Alemanha largou na frente e abriram dois pontos de vantagem da equipe verde-amarela. Bruna de Paula apareceu para se aproximar das donas da casa, a lateral inclusive, foi durante o confronto um alvo marcado pelo time alemão. Valendo vaga na semifinal, a partida estava estudada e acirrada, o Brasil no entanto, acumulava dificuldades no ataque e também com as goleiras. A primeira defesa brasileira saiu apenas aos 18 minutos, com Renata no gol. A distância não estava confortável para a Seleção Brasileira finalizar a primeira etapa (15 x 10), já que o time europeu não sofreu nenhum revés na competição. Intervalo: 17 x 11.

A pressão das donas da casa estava forte, o Brasil começou o último tempo com oito pontos de desvantagem. A defesa alemã estava apertada, foi difícil para as brasileiras furar a marcação e marcar três gols. O cronômetro ia apertando e o placar desfavorável para o time de Cristiano Rocha (23 x 17). As Leoas tiveram uma crescente no jogo, a determinação de virar o marcador pairava no ar. Renata acumulava defesas absurdas, o nervosismo e a ansiedade também iam tomando de conta. Os minutos finais foram de pura aflição brasileira, seis minutos para encerrar e cinco pontos a menos.

Não havia mais tempo para o Brasil. Aos 58 minutos, as alemãs abriram sete pontos, já encaminhadas para as semifinais. A Seleção lutou até a última bola, fez uma ótima campanha do Mundial e com apenas duas derrotas até as quartas de final. O confronto acabou com lágrimas dos dois lados, infelizmente, as brasileiras foram de tristeza, mas aplaudidas pelos poucos brasileiros que acompanhavam o duelo. Fim de jogo: 30 x 23.



