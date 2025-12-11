Copa do Brasil: Por que o Vasco se inspira no São Paulo de 2023

Três clássicos de relevância nacional foram disputados nesta edição da Copa do Brasil. As oitavas de final reservaram um Derby de alta tensão entre Corinthians e Palmeiras. O round entre os oito melhores colocou em cartaz novo capítulo de Atlético-MG x Cruzeiro. Quiseram os deuses do futebol que, no mesmo estágio, Vasco e Botafogo tivessem os caminhos cruzados. Nesta quarta-feira (11/12), às 20h, o Maracanã vira palco para a quarta briga de vizinho no segundo torneio mais relevante do país. O cruzmaltino de Fernando Diniz encara o Fluminense e trabalha com a possibilidade de se tornar o segundo campeão da competição criada em 1989 a eliminar dois rivais durante a campanha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O acesso vascaíno à semifinal foi confirmado com o drama da decisão por pênaltis contra o Botafogo, no "tapetinho" do Glorioso. Agora, ensaia tirar o sossego do técnico Luis Zubeldía à frente do Fluminense. O treinador argentino tem 16 jogos pelo tricolor das Laranjeiras. Os números são positivos, com 10 vitórias, três empates e três derrotas. Um dos tropeços foi justamente contra o Vasco, na mesma condição desta noite: como visitante no Maracanã. Rayan e Nuno Moreira decretaram o 2 x 0 cruzmaltino.

O Vasco de Fernando Diniz se inspira no São Paulo de Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil pela primeira vez há duas temporadas. Na edição de 2023, o ex-treinador da Seleção Brasileira levou a companhia tricolor ao primeiro título do mata-mata com os bônus de deixar pelo caminho o Palmeiras nas quartas de final e o Corinthians na semi. Em 2015, o enredo seria o mesmo para o Santos. Finalista, deixou a equipe do Morumbi no último pedágio para a decisão, mas levou a pior nos pênaltis contra o Palestra no Allianz Parque.

O duelo desta quarta-feira será o quinto entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil. Chama a atenção o fato de somente o cruzmaltino ter vencido no tempo regulamentar. Em 2006, encontrou o tricolor na semifinal, celebrou o 1 x 0 com gol de Edilson no jogo de ida, empatou por 1 x 1 na volta e avançou para a decisão contra o Flamengo. Perdeu o título com o tropeço por 3 x 0 no placar dos dois jogos. Seis anos antes, a equipe das Laranjeiras celebrou a classificação nas oitavas depois de 1 x 1 e 2 x 2. À época, o gol fora de casa era critério de desempate. Portanto, o reencontro tem peso de tira-teima no mata-mata nacional.

Mentor do único título do Fluminense na Libertadores, em 2023, Fernando Diniz enfrentou o ex-clube três vezes após a Glória Eterna: perdeu duas, uma com o Vasco e outra com o Cruzeiro, e ganhou uma. Hoje, o dono da prancheta vascaína terá força máxima para igualar o retrospecto. A única exceção é o lateral-esquerdo Lucas Piton, com lesão no joelho esquerdo. Defensor pelo lado direito, o uruguaio Puma Rodríguez deve ser invertido para o setor canhoto da retaguarda. Zubeldía será forçado a mexer no ataque. Canobbio está suspenso, e Soteldo deve assumir a função.

Ficha técnica

Vasco x Fluminense

Copa do Brasil

Semifinal (ida)

Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: SporTV, Premiere e Prime Video (streaming)

Arbitragem: Raphael Claus (SP)

Prováveis escalações

Vasco — Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes, Coutinho e Nuno Moreira; Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz



Fluminense — Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta; Soteldo, Serna e Everaldo Técnico: Luis Zubeldía