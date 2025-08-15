Conheça Manuel Rodrigues, o técnico português do Brasília FC

Em meio à lusomania de técnicos no Brasil, um português desembarcou no Distrito Federal para assumir a prancheta de um dos mais tradicionais times locais. Aos 41 anos, Manuel Rodrigues chega como um dos pilares da reestruturação do Brasília Futebol Clube. O objetivo do Mister é devolver o terceiro maior campeão do Campeonato Candango à elite local. O pedágio é a Segunda Divisão, com início no dia 30, contra o Grêmio Valparaíso.

O desejo de Manuel Rodrigues de trabalhar no Brasil é antigo, desde 2021, quando se despediu do Sport Clube Beira-Mar, da segunda divisão portuguesa. Nos últimos anos, estudou e conheceu os extremos do esporte mais popular do planeta. Passou pela Europa, aventurou-se pela Coreia do Sul, mas sentia que lhe faltava algo: uma experiência no país pentacampeão mundial.

O Mister traçou como objetivo de carreira trabalhar no país tropical e, apesar de ser a primeira vez no quadradinho, visitou o país em diferentes oportunidades para acompanhar partidas e aprimorar os estudos. Tudo isso alimentou o sonho de um dia segurar a prancheta de um clube brasileiro. “As torcidas são loucas, não é? A paixão que existe do Brasil pelo futebol, isso sempre me cativou muito”, compartilhou Manuel.

O convite para assumir o Brasília animou Manuel, após quatro anos de aprimoramento profissional e pessoal. “Foi uma alegria grande, porque era o meu objetivo de carreira. Foi algo que eu meti em minha cabeça, que queria seguir carreira no Brasil. Quando surgiu o convite, e depois perceber quem eram as pessoas que estavam à frente do clube. As ideias que me foram passadas e, principalmente, toda a organização que eu senti que me estavam a passar. Foi uma das coisas fundamentais para eu aceitar o projeto. Aceitar o Brasília”, destaca.

A duas semanas da estreia na Série B do Candangão, Manuel deixou claro o objetivo de ter uma equipe dominante em campo. “Não tenho problema nenhum em afirmar que nós queremos ter a bola, queremos ser uma equipe dominante, queremos colocar o adversário sempre no meio campo. É isso que nós pretendemos”, detalhou. O planejamento do clube passa por um time com quase 70% de jogadores naturais do DF, explorando as joias da cidade para buscar a ascensão.

A chegada do técnico português engrandeceu o cenário do futebol candango. Jorge Jesus, Abel Ferreira, Vitor Pereira, Leonardo Jardim: a importação de técnicos da terra de Cameões se tornou comum. “Acredito que o Brasil tem os melhores jogadores do mundo. Lembro-me sempre das grandes seleções que o Brasil teve, com grandes jogadores. Agora, sinto um pouco que realmente há alguma diferença a nível de metodologia de treino dos portugueses para os brasileiros, não dizendo qual é melhor ou pior. É diferente, apenas é diferente”, analisa.

O momento atual é de muito trabalho para devolver ao torcedor um Brasília pelo qual muitos se apaixonaram no passado. “Costumo dizer que é um clube um gigante adormecido”, define. O time não participa de um Campeonato Brasiliense desde 2023, quando fechou a campanha na última colocação, com sete pontos em nove partidas.

Agora, a companhia colorada ensaia o retorno para a elite do DF, com planos ousados. Uma das apostas é a chegada de Ricardo Oliveira para a vice-presidência de futebol. O multicampeão por São Paulo, Santos, Valencia, Milan e Seleção Brasileira conhece o clube. Em 2023, disputou o Candangão e marcou dois gols em sete partidas. O ex-centroavante será o braço direito do presidente Flávio Simão e do diretor Philyppe Réquia.

Com foco total em preparar o clube para o próximo desafio, Manuel ainda não teve muito tempo para turistar na capital federal. Desde a chegada, a rotina do Mister tem sido totalmente profissional. “Dá para fazer muita coisa em duas semanas. Dá para estar no hotel a trabalhar. Vir aqui ao CT almoçar, dormir e jantar. Só isso. Foi o que eu fiz em duas semanas, trabalhar, hotel, CT, almoço e jantar”, revela.

Manuel Rodrigues foi mais uma contratação de peso da diretoria do Brasília no ano do aniversário de 50 anos de fundação da entidade, comemorado em 2 de junho.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

