Brasília é superado pelo São José e perde sequência de invencibilidade

A série invicta de sete partidas do Brasília Basquete sem perder foi quebrada nesta terça-feira (10/12). Os brasilienses foram superados por 87 a 73 para o São José, fora de casa, e perderam a chance de assumir provisoriamente a liderança do NBB 25/26. Em uma partida aquém do apresentado, a equipe de Dedé Barbosa ficou atrás no placar durante o jogo inteiro, no Ginásio Linneu de Moura, no interior de São Paulo.

Quem comandou a vitória joseense foi o norte-americano Jamal Miller. Com 25 pontos, o pivô foi o cestinha da noite e ainda assegurou quatro rebotes. Outro destaque do confronto foi Adyel, também do São José, com 22 cestas. Pelo lado do Brasília, as pontuações foram mais divididas, mas Buiú foi o maior pontuador, com 15. Paulichi anotou um duplo-duplo, com dez pontos e dez rebotes.

A derrota derruba o Brasília da 3ª para a 5ª colocação. Para recuperar posições, a equipe de Dedé Barbosa segue em São Paulo para mais dois duelos. O primeiro acontece nesta sexta-feira (12/12), diante do Corinthians, no Ginásio Wlamir Marques, às 20h. O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+ (Streaming). Posteriormente, já na terça-feira (16/12), o adversário será o Mogi Basquete, também às 20h. A X Sports transmite na TV aberta.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima