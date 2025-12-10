Corinthians faz jogo impecável, vence Cruzeiro e sai em vantagem

O Corinthians desligou rapidamente a chave da displicência no 13º lugar no Campeonato Brasileiro e se transformou na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. Com uma postura agressiva no início e segura depois do gol de Memphis Depay, o time de Dorival Júnior domou o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte, venceu por 1 x 0 e leva a vantagem do empate para o hospício. Apoiado pelo bando de loucos, o Alvinegro pode empatar em São Paulo no domingo para disputar a final contra Vasco ou Fluminense. O primeiro round do clássico carioca será nesta quinta-feira (11/12), às 21h30, no Maracanã. A equipe de Leonardo Jardim precisa vencer por, pelo menos, um gol para forçar os pênaltis.

No campo das ideias, prevaleceu a experiência de Dorival Júnior. Tricampeão do torneio, a um gol do recorde de Luiz Felipe Scolari. O plano tático do campeão do mata-mata nacional por Santos (2010), Flamengo (2022) e São Paulo (2023) deixou o português Leonardo Jardim amarrado na partida. Aliado a isso, o altíssimo nível técnico do maior artilheiro da história da seleção da Holanda, com 55 gols, desequilibrou o primeiro round da semifinal da Copa do Brasil.

Quem disse que Memphis Depay não brilha em jogos grandes? Cinco dos 12 gigantes do futebol brasileiro conheceram o peso do holandês nesta temporada. Depois do Vasco, Botafogo, Palmeiras, Grêmio e São Paulo, ontem foi a vez de o Cruzeiro experimentar o veneno.

O volante Carrillo inicia a jogada e cruza para dentro da área em busca de Yuri Alberto. O centroavante cabeceia e Memphis Depay finaliza em dois tempos para balançar a rede do ex-goleiro alvinegro Cássio. Merecido depois de um início elétrico do Timão. Em vez de aguardar os anfitriões no campo de defesa à espera de espaço para as transições e os contra-ataques, a equipe paulista avançou as linhas e fez uma blitz no campo de defesa da Raposa. A pressão chegou ao ápice aos 21 minutos, com o gol de Memphis.

Seguro, o Corinthians viu o Cruzeiro sentir dificuldades à procura de espaço. Pilhada no início da partida, a torcida celeste diminuiu o volume trocando a euforia pela tensão. Matheus Pereira protagonizou a oportunidade mais perigosa. Hugo Souza evitou.

"Nós tínhamos este jogo pensado há muito tempo, está claro que eles aqui na casa deles são muito fortes. A proposta sempre foi ser agressivo, buscar um bom resultado aqui, que sabemos que eles com sua torcida e com todos são muito fortes", disse Carrillo ao SporTV, na saída para o intervalo sobre a postura surpreendente do Corinthians no início da partida, dentro do Mineirão, em Belo Horizonte.

"Eu sinto que a gente não começou muito bem o jogo, mas no fim conseguimos ver o Cruzeiro, que a gente é acostumado a ver dentro do campo. Lembrando que são quatro tempos, que são dois jogos. Foi só o primeiro agora, é melhorar para o segundo, mas sabemos que são dois jogos, a gente ainda tem que trabalhar muito", avaliou o volante Lucas Romero no intervalo.

A postura agressiva no primeiro tempo deu lugar a um jogo de posicionamento no segundo. O Corinthians ocupava os espaços em frente à área e dificultava as infiltrações do Cruzeiro. Em um dos poucos perigos, Matheus Pereira tentou acionar Arroyo. Ele finalizou, mas o goleiro Hugo Souza fechou meta com tranquilidade.

Os nervos do Cruzeiro foram ficando à flor da pele e comprometeram a escalação para a partida de volta em São Paulo. O volante Lucas Romero e o centroavante Kaio Jorge receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcarão o time na Neo Química Arena. Nas arquibancadas, alguém parecia ter apertado a tecla "mute". Só se ouvia a voz da Fiel. Tensa, a China Azul só despertava nas tentativas de abafa.

Nem mesmo as entradas de Gabriel Barbosa, Sinisterra, Eduardo e Jonathan Jesus aumentaram o poder de fogo do Cruzeiro. A arbitragem deu sete minutos de acréscimos, mas a atuação corretíssimo do Corinthians do início ao fim da partida valorizou a noite feliz de Dorival Júnior no planejamento tático da primeira partida.