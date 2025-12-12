Brasiliense Igor Thiago é eleito jogador do mês da Premier League

Não foi Erling Haaland, Bukayo Sako, Cole Palmer e nenhum outro dos valiosos boleiros do rico futebol inglês. O melhor jogador de novembro da Premier League 2025/2026 é o brasiliense Igor Thiago, centroavante do Brentford.

Nascido no Gama e criado na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, Igor Thiago tem 24 anos e está na segunda temporada de Premier League e conquista pela primeira vez o troféu individual.

“Significa muito para mim. Estou muito feliz de receber este prêmio, porque significa que meu trabalho duro em campo está sendo bem feito. Estou orgulhoso, novamente, estou orgulhoso de mim mesmo. Tudo que tem acontecido comigo aqui no clube. Espero receber mais destes nesta temporada”, comemorou, em vídeo publicado pelo Brentford.

Igor Thiago tem 12 gols em 16 partidas na temporada 2025/2026, inclusive nas vitórias do Brentford sobre os gigantes Manchester United e Liverpool. Em novembro, entrou em campo quatro vezes e colocou cinco bolas na rede. Ele também se orgulha de ser o jogador mais rápido e alcançar 10 gols na Premier League, em 13 exibições. A marca pertencia a outro brasileiro, Matheus Cunha, autor 10 em 18 rodadas pelo Wolverhampton.

As intervenções do brasiliense levam o pequeno clube de Londres ao 8º, com 23 pontos, após seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas A história de Igor Thiago até virar protagonista de novembro da Premier League é sensível. O atacante perdeu o pai aos 13 anos. A mãe, dona Maria Diva do Nascimento, era gari. Igor Thiago começou a trabalhar cedo.

Enchia carrinhos de compras na feira da Cidade Ocidental, levava até a casa dos clientes e ganhava gorjeta. Conciliava o serviço com o futebol no projeto social de um anjo da guarda. Pastor da Igreja Cristã Manancial de Vida e formado em educação física, o capixaba Sergio Gonçalves Silva, de 57 anos, o adotou no Grêmio Ocidental e abriu o caminho do futebol profissional.

Desde o nascimento, a trajetória de Igor Thiago até o Brentford não foi fácil. A carência de maternidade na Cidade Ocidental fez com que o menino nascesse no Hospital Regional do Gama, em 26 de junho de 2001. A ausência paterna acelerou o amadurecimento de Igor Thiago. Ele aprendeu a ser resiliente, paciente e competitivo. Era considerado a joia no Grêmio Ocidental e chama a atenção nos torneios.

Um gol marcado numa partida em Itumbiara (GO) começou a abrir o mercado. A porta escancarou para Igor Thiago no futebol do Paraná. Aprovado na peneira do Verê, aproveitou a oportunidade e seguiu rumo a Belo Horizonte. Fez base do Cruzeiro e se profissionalizou. A ascensão foi em um momento difícil. O time celeste estava na segunda divisão. Ele fez quatro gols em 43 partidas pela Raposa. O primeiro a utilizá-lo no time principal foi Adilson Batista, em 2021. O entra e sai de treinadores em meio à crise prejudicou a regularidade. Felipe Conceição, Mozart, Vanderlei Luxemburgo e Paulo Pezzolano também o comandaram.

Quando Ronaldo Nazário de Lima, o Fenômeno, comprou a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), Igor Thiago foi vendido ao Ludogorets por 1,32 milhão de euros. Passou três temporadas no clube búlgaro. Os 21 gols em 55 jogos bastaram para convencer o Brugge a desembolsar 11 milhões de euros por ele.

Encerrou a temporada no time belga com 5 gols em 10 jogos e uma oferta de 33 milhões do Brentford. Virou o primeiro brasileiro na história do clube. O início foi difícil devido a uma lesão no menisco. Recuperado, é o vice-artilheiro da Premier League, com 11 bolas na rede, quatro atrás máquina goleadora do Manchester City, Erling Haaland.

Treinado pelo irlandês Keith Andres, de 45 anos, o Brentford está à frente de grandes e ricaços do futebol da Terra do Rei Charles III, como Liverpool (10º), Tottenham (11º) e Newcastle (12º). A distância para a zona de classificação à Champions League é de três pontos, enquanto para a Liga Europa é de dois.

Embora campanha seja boa, considerando os investimentos, o Brentford está em baixa devido às duas derrotas seguidas contra Tottenham e Arsenal. Neste domingo (14/12), pela 16ª rodada, tem a chance da recuperação contra o Leeds United, 16º colocado, às 13h30.