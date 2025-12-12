Supercopa Capital: Fred classifica Fortaleza e é finalista pela primeira vez como técnico

Com Fred de treinador, Fortaleza vai à final do torneio de base - (crédito: Ádamo Dan / Supercopa Capital )

O Fotaleza supera o Botafogo, por 2 x 0, e carimba o passaporte para a final da terceira edição da Supercopa Capital. Ovacionado pelos poucos torcedores presentes no Estádio Defelê, na manhã desta sexta-feira, Fred chega a primeira decisão da carreira de treinador. Os gols da classificação foram do lateral direito Dieguinho e do volante Nathan.



O duelo desta manhã colocou frente à frente o ex-atacante Fred, ídolo Fluminense, com a promessa botafoguense Bruninho Samudio, dono do gol da equipe alvinegra e filho do ex-goleiro Bruno. Classificados para a final do torneio, o Leão do Pici já tem o adversário definido para a decisão. Na tarde de ontem, o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro, nos pênaltis, e garantiu a primeira vaga da grande finalíssima da competição sub-17. O embate está marcado para este domingo (14/12), mais informações serão divulgadas posteriormente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Pela primeira vez na briga por um título como técnico, Fred chega à final invicto. São seis jogos, cinco vitórias e um empate. O ex-atacante já até brincou ao dizer que é mais fácil jogar ao invés de trinar uma equipe.



O jogo

O domínio do tricolor de aço foi desde o apito inicial. Na beira do campo, o comandante Fred ia aconselhando e ajustando os jogadores dentro das quatro linhas e o resultado veio de imediato. Aos cinco minutos, o lateral direito Dieguinho aproveitou o erro na defesa da zaga alvinegra para mandar, do segundo pau, a bola para o fundo da rede. O Fortaleza fez um primeiro tempo superior e não demorou muito para ampliar a vantagem. O goleiro Bruninho entregou de presente o tento para Nathan que, do meio de campo, mandou de cobertura na meta adversária. Sem tempo, a tentativa de reação botafoguense ficou para a etapa final.

O segundo tempo foi mais apático, mas o Botafogo ainda apresentava dificuldades na construção de jogadas. O Leão controlava a classificação, firme na defesa e trabalhando o toque de bola. Sem muitas emoções, o jogo ficou mais físico e com muitas faltas, diferente do começo da partida. O Fogão teve duas chances desperdiçadas na bola parada que ficaram para Carlos Arão fazer uma tranquila defesa.

Ficha técnica

Supercopa Capital - semifinal

Fortaleza 2 x 0 Botafogo

Local: Estádio Defelê, Vila Planalto

Arbitragem: Matheus de Moraes Silva

Fortaleza

Carlos Arão; Diego Kaue (David Rocha), Rogger Alves, João Lucas e Genilson (Enzo); Juan Levy, Nathan (PH) e Onibeni (Bryan); Éden (Gerlanio), Ruan Manaus e Felipe Meirelles. Técnico: Fred Guedes.

Gols: Diego Kaue e Nathan

Cartões amarelos: Ruan Manaus, Nathan, Felipe Meirelles e Enzo

Botafogo

Bruno Samudio; Luiz Alberto, Bryan Julio (Lucas Kennedy), Victor Hugo e Gustavo Xisto (Gustavo Maciel); Giuliano Rodrigues (Gustavo Santiago), Lucas Emanuel e Pedro Pit; Miguel Tiburcio, William Gabriel (Gustavo Henrique) e Cauã Machado (Bernardo). Técnico: Jardel.

Gol: Não houve

Cartões amarelos: Miguel Tiburcio e Victor Hugo



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes COB freta jato para ter Caio e Gianetti Bonfim no Prêmio Brasil Olímpico

COB freta jato para ter Caio e Gianetti Bonfim no Prêmio Brasil Olímpico Esportes Brasília Vôlei leva jogo para o tie-break e supera o Barueri fora de casa

Brasília Vôlei leva jogo para o tie-break e supera o Barueri fora de casa Esportes Ceilândia será a casa da Supercopa do Brasil de Beach Soccer em dezembro

Ceilândia será a casa da Supercopa do Brasil de Beach Soccer em dezembro Esportes A revolta de torcedores com preços de ingressos da Copa do Mundo: 'Traição monumental'

A revolta de torcedores com preços de ingressos da Copa do Mundo: 'Traição monumental' Esportes Ex-treinador da seleção olímpica masculina de futebol elogia Flamengo

Ex-treinador da seleção olímpica masculina de futebol elogia Flamengo Esportes O adolescente peruano que viralizou narrando final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras do alto de morro