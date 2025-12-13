O que vale a artilharia para Rayan, Kaio Jorge e Everaldo

Rayan e Kaio Jorge são os jovens artilheiros do país, enquanto o veterano Everaldo está em baixa - (crédito: Delmiro Junior/Estadão Conteúdo, Lucas Bubols/Cruzeiro e Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Há uma disputa alternativa ao título da Copa do Brasil 2025. Três dos quatro candidatos ao título podem erguer o troféu e emplacar o artilheiro do segundo torneio mais relevante do país. Vasco, Fluminense e Cruzeiro torcem e confiam em Rayan, Everaldo e Kaio Jorge, os pés de obra mais influentes da competição que terminará em 21 de dezembro, no Maracanã.

A três jogos do encerramento da Copa do Brasil, a joia de 19 anos do Vasco da Gama ostenta cinco bolas na rede em nove partidas na competição e está de contrato renovado até 2028 e recebeu aumento salarial. Marcou em quase todas as fases, exceto nas quartas de final contra o Botafogo. A participação começou na primeira fase, com um dos gols da vitória por 3 x 0 sobre o União Rondonópolis-MT. Depois, vitimou Nova Iguaçu-RJ, Operário-PR, CSA e, no primeiro ato da semifinal, o Fluminense.

Eleito a revelação do Campeonato Brasileiro 2025, Rayan pode ser artilheiro de uma competição de alto calibre no primeiro ano como profissional e repetir feitos de dois campeões do torneio. O mata-mata nacional não tem um jogador abaixo da casa dos 20 anos como o mais letal desde 2014. Naquela temporada, o Gabriel Barbosa de 18 de idade marcou seis pelo Santos e dividiu o posto com Léo Gamalho (Santo Cruz) e Bill (Ceará). Gabigol se inspirou em outro Menino da Vila. A campanha do único título do Santos teve Neymar como principal contribuinte. O craque mal tinha alcançado a maioridade quando anotou 11 em 11 jogos pelo Peixe.

Autor do gol que iniciou a reação cruzmaltina no jogo de ida da semifinal contra o Fluminense, Rayan ganhou elogios até do treinador rival. "Parece que os dois (times) foram parelhos. Eles tiveram a virtude de marcar e têm um jogador muito desequilibrante, o Rayan", destacou Luis Zubeldía na entrevista coletiva. Não foi a primeira vez que o jovem teve o nome bem falado pelo técnico argentino. Também foi dele o primeiro gol do triunfo por 2 x 0 sobre o tricolor em 20 de outubro: "Foi uma aparição pontual de um jogador que está em um bom momento".

O lado tricolor da força tem Everaldo, autor de quatro nesta Copa do Brasil, como artilheiro. O técnico Zubeldía torce para que na partida de domingo o centroavante se recupera, pois está em baixa e sem balançar as redes há 20 partidas. O último foi contra o Grêmio no 1 x 0 pelo Brasileirão em 2 de agosto. O técnico ainda era Renato Gaúcho. Portanto, subirá ao gramado do Maracanã no jogo de volta com o peso do jejum de 134 dias.

O Cruzeiro pode ser campeão e ser gabar de ter o 4º artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileirão na mesma temporada. É um feito raríssimo, mas com inspirações recentes. Apenas Gabriel Barbosa (2018), Hulk (2021) e Germán Cano (2022) arremataram os dois torneios. Autor de 21 gols na Série A, Kaio Jorge tem os mesmos cinco de Rayan. Naturalmente, torcerá para que o vascaíno não marque novamente contra o Fluminense.

A trupe mineira precisa vencer um Corinthians sem grande artilheiro no torneio. Autor do gol da vitória no jogo de ida em Belo Horizonte, o holandês Memphis Depay tem dois no mata-mata, mesmo número do xodó da Fiel, Gui Negão. Rodrigo Garro, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Yuri Alberto e o espanhol Héctor Hernández marcaram um cada durante a campanha.