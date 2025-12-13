InícioEsportes
Tiquinho, do Santos, tem interesse em retornar ao Botafogo na próxima temporada

Centroavante, de 34 anos, deve deixar o Peixe para 2026 e pretende voltar ao clube, onde se destacou em 2023 e conquistou a torcida

Tiquinho Sores durante treinamento do Santos na temporada 2025 - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Após brilhar com a camisa do Botafogo, Tiquinho Soares, que atualmente defende as cores do Santos, demonstrou o interesse em retornar ao clube carioca na próxima temporada. No momento, o centroavante tem contrato até dezembro de 2027 com o Peixe. A informação é do portal "ge".

Vale lembrar que o jogador deixou o Glorioso no início do ano e, aos 34 anos, soma 40 jogos, com sete gols e quatro assistências pelo Alvinegro Praiano. Por outro lado, o atleta sente que poderia ter ajudado de forma mais contundente a equipe de Juan Pablo Vojvoda na reta final do ano.

Atualmente, o Botafogo tem em seu elenco três opções para a posição: Arthur Cabral, Chris Ramos e o jovem Kadir Barría. Diante disso, os clubes entendem que tal negociação é difícil de avançar no momento.

Afinal, o Alvinegro não está em busca de um centroavante no mercado. Mesmo assim, segue de olho nas opções e pretende trazer um atleta de mais mobilidade no sistema ofensivo para alavancar os números do ataque.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 13/12/2025 13:32
