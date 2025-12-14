Na estreia de Fred como técnico, Fortaleza vence o Palmeiras na Supercopa Capital

Nos pênaltis, o Fortaleza venceu o Palmeiras por 5 x 4 e levantou a taça inédita da Supercopa Capital sub-17. O duelo marcou, também, o primeiro título da carreira do ex-centroavante Fred Guedes como treinador. No tempo regulamentar, as equipes fizeram um jogo equilibrado, deixando a partida mais disputada apenas na etapa final. Carlos Arão e Luiz Fernandez protagonizaram um verdadeiro duelo de goleiros, mas foi o defensor do Tricolor de Aço que defendeu a cobrança que carimbou o triunfo na tarde deste domingo (14/12), no Estádio Bezerrão.

O torneio na capital federal foi o primeiro da carreira de "Don Fredon" que assumiu o clube em dezembro do ano passado. “Foram dias de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho e agradecer muito a toda a diretoria e principalmente aos atletas por tudo que eles fizeram nesses 40 dias que nós estamos juntos. E esses 17 aqui na Copa Capital, então eles merecem, são merecedores por tudo que eles fizeram no ano e estamos felizes por isso”, celebrou o treinador.

O jogo

Durante os 20 minutos iniciais, o confronto foi bastante estudado, com um equilíbrio entre as duas equipes. Os dois times foram cautelosos. O Palestra Itália com mais posse de bola, mas com poucas chances de criação. A reta final do primeiro tempo começou a ficar mais pegada. As equipes, com certa dificuldade para encontrar espaços no campo adversário, e consequentemente, levar perigo ao gol oponente, até mesmo nas chances de bola parada. A expectativa de gols no duelo ficou para o segundo período, quando a árbitra Cássia Franca apitou para o intervalo.

Os times voltaram mais elétricos, com o famoso “lá e cá”. O Alviverde estava mais imponente, mas o Leão do Pici ligou o sinal de alerta para encontrar chances de armar um contra-ataque. Os torcedores na arquibancada, na grande maioria, palmeirenses, mas com presença de tricolores, iam empurrando os jovens em campo. A partida aparentava se encaminhar para os pênaltis. A equipe paulista não soube aproveitar a oportunidade surgida para o camisa 10 Vinícius. Assim como o centroavante do Fortaleza Éden, de fora da área, mandou nas mãos de Luiz Fernandez.

O 0 x 0 no tempo regulamentar levou a disputa para os pênaltis, protagonizando o embate entre Carlos Arão, goleiro tricolor, e Luiz Fernandez, paredão palmeirense, os protagonistas desta final. A primeira cobrança foi do zagueiro alviverde Lucas Ribeiro e parou nas mãos de Arão. Os pênaltis seguintes foram convertidos pelas equipes. Mas, no talento dos garotos tricolores, Onibeni mandou a última bola para o fundo da rede, para consagrar o título inédito do time nordestino na Supercopa Capital e o primeiro da história do técnico Fred Guedes.



Ficha técnica

Supercopa Capital - final

Fortaleza 0 (5) x (4) 0 Palmeiras

Local: Estádio Bezerrão

Arbitragem: Cássia Franca

Fortaleza

Carlos; Diego Kauê, Rogger Alves, João Lucas e Juan Levy; Genilson (Caio Lucas), Onibeni e Nathan (Pedro Henrique); André Fini (Brayan), Felipe Meirelles e Edén. Técnico: Fred Guedes.

Gol: Não houve no tempo regulamentar

Cartão amarelo: Não houve

Palmeiras

Luiz Fernando; Fernando Gabriel, Felipe, Enzo Lopes e Kauã (Marcos Adriano); Lucas Ribeiro, Túlio e Vinicíus Martins; Bernardo Lopes (João Paulo), Murilo e Juliano Papille. Técnico:

Gol: Não houve no tempo regulamentar

Cartão amarelo: Não houve

