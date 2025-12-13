Flamengo elimina Pyramids e decidirá Copa Intercontinental contra o PSG

Flamengo comemora o gol de Léo Pereira, o primeiro na vitória contra o Pyramids neste sábado, em Al-Rayyan, no Catar - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo está na final de um campeonato mundial pela terceira vez. Campeão contra o Liverpool em 1981 e vice diante do time inglês em 2019, o dententor dos títulos do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa do Brasil enfrentará o Paris Saint-Germain na quarta-feira, às 14h (de Brasília) pelo título da Copa Intercontinental. A vitória por 2 x 0 contra o Pyramids neste sábado, com gols dos zagueiros Léo Pereira e Danilo em Al-Rayyan, no Catar, credenciaram o time rubro-negro a enfrentar o último vencedor da Champions League. Depois de ganhar o troféu simbólico batizado de Dérbi das Américas contra o Cruz Azul nas quartas de final, o Rubro-Negro ergueu também a taça chamada de Challenger Cup das mãos do presidente Gianni Infantino.

Os protagonista da decisão no Estádio Ahmad bin Ali vão se enfrentar pela quarta vez, a primeira valendo um título oficial. Em 1975, o Flamengo derrotou o PSG por 2 x 0 no Parque dos Príncipes. O time francês tinha apenas cinco anos de fundação. Em 1979, o adversário deu o troco em casa por 3 x 1. O último encontro aconteceu em 1991 no empate por 1 x 1 novamente na capital gaulesa.

O PSG faz uma temporada tão espetacular como a do Flamengo. Além da Champions League, conquistou o Campeonato Francês, a Copa da França e foi vice da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa contra o Chelsea, em julho, nos Estados Unidos. A trupe de Luis Henrique também ganhou a Supercopa da Uefa ao derrotar o Tottenham na abertura da temporada 2025/26.

"O primeiro tempo foi difícil e o segundo mais fácil para eu encontrar espaço. Agora, nós precisamos nos recuperar porque vai ser uma partida muito, muito, muito difícil contra o PSG

" Carrascal, meia do Flamengo, ao SporTV

A vitória contra o Pyramids foi construída neste sábado na base das cobrança de falta ensaiadas à procura dos zagueiros-artilheiros. O Flamengo dominava a partida, infiltrava na defesa egípcia, mas tinha dificuldade para finalizar com precisão. Coube a Arrascaeta colocar a bola na cabeça dos beques com a precisão de um GPS. No primeiro tempo, colocou a bola na cabeça de Léo Pereira. Ele subiu firme para estufar a rede do goleiro El-Shenawy.

"Temos jogadores poderosos na bola aérea, mas fico com o comportamento defensivo da defesa. Soubemos sofrer quanto não tivemos a bola. O PSG é o melhor time do mundo, ganhou a Champions League. Com toda a humildade do mundo nós vamos tentar ganhar para fazer história

" Filipe Luís, técnico do Flamengo, ao SporTV

O gols aos 27 minutos do primeiro tempo fez o Flamengo baixar as linhas e tomar alguns sustos do Pyramids do meio para o fim da etapa inicial. Apesar do incômodo, o time rubro-negro foi para o intervalo com a vantagem mínima.

O Pyramids iniciou o segundo tempo agressivo. Ofensivo, partiu para cima do Flamengo na base da velocidade na tentativa de acelerar o jogo e deixou a defesa carioca desconfortável. Os egípcios ficavam expostos aos contra-ataques, porém o Flamengo mantinha a dificuldade no acabamento das jogadas.

Em nova cobrança de falta, Arrascaeta fez a ponte aérea com Danilo, e o autor do gol do tetra na Libertadores não decepcionou. Usou a cabeça para ampliar o placar e consumar a classificação do Flamengo para a final contra o PSG. O Pyramids tentou o abafa, cavou pênaltis, mas o "malvadão" administrou o placar. Ainda deu tempo de o centroavante Pedro voltar e quase marcar o terceiro. O goleiro operou milagre.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 0 PYRAMIDS



FLAMENGO

Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Pedro), Gonzalo Plata e Everton Cebolinha (Bruno Henrique).

Técnico: Filipe Luís



PYRAMIDS

El-Shenawy; Chibi, Marei, Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré (Reda) e Atef (Hamdy); Mostafa Ziko (Ewerton), Zalaka (Fathi) e Mayele

Técnico: Krunoslav Jurcic.



Gols: Léo Pereira, aos 24 minutos do 1º tempo; Danilo, aos 7 minutos do 2º tempo.



Árbitro: Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim (Catar).



Cartões amarelos: Marei, Zalaka e Atef.



Público: 8.368 torcedores.



Renda: Não divulgado.



Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al-Rayyan, no Catar.