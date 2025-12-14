Vasco vence Fluminense nos pênaltis e pega o Corinthians na final da Copa do Brasil

Vacaínos vibram após a conquista da vaga à final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Reprodução / SporTV)

A final da Copa do Brasil 2025 está definida. Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol contra de Paulo Henrique, o Vasco venceu o Tricolor nos pênaltis por 4 a 3 e vai enfrentar o Corinthians na decisão. O jogo deste domingo, 14/12, no Maracanã, que recebeu um público de 67.560 presentes, e a festa foi vascaína. Rayan, Victor Luis, Coutinho e Puma converteram as cobranças para o cruzmaltino, enquanto Léo Jardim defendeu os chutes de Thiago Silva e Canobbio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com o resultado do primeiro jogo, o Vasco tinha a vantagem do empate neste domingo, mas não conseguiu aproveitar. O Fluminense, por sua vez, precisava de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis e conseguiu o triunfo.

Fluminense vence no tempo normal

Fluminense e Vasco fizeram um primeiro tempo equilibrado no Maracanã, mas o Tricolor levou a vantagem para o intervalo com um gol contra de Paulo Henrique, aos 36 minutos, após potima trama pela direita. Após cruzamento de Canobbio e chute de Everaldo na trave, a bola sobrou para Paulo Henrique, que tentou tirar e acabou marcando contra. Nesta etapa, destaque para o goleiro Fábio, que fez grandes defesas em finalizações de Andrés Gómez, Coutinho e Rayan. Além disso, o alto número de faltas e cartões traduziu a tensão da etapa inicial.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu equilibrado, mas as equipes evitaram se expor. A primeira boa chance foi do Vasco, com Rayan, de cabeça, que parou em outra grande defesa de Fábio. O Fluminense, por sua vez, levou perigo com Serna em duas jogadas. Contudo, a partida seguiu com alto número de faltas, muita tensão e a decisão da vaga foi para a disputa por pênaltis.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vasco vence nos pênaltis

Nas penalidades, Vegetti perdeu para o Vasco. Fabio defendeu. Contudo John Kennedy parou em Leo Jardim. Os demais jogadpres macaram, com destaque para a cobrança de Ganso, do Fluminense, e de Coutinho, no alto ainda batendo no travessão. Contudo, na quinta cobrança do Tricolor, Canobbio chutou em cima de Jardim. Resta a quinta cobrança vascaína, Puma bateu. Bola na rede. E vasco na final.

FLUMINENSE 1X0 VASCO (nos pênaltis, Vasco 4 a 3)

Copa do Brasil – semifinal – 2º jogo

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 14/12/2025

Público presente: 67.560

Público pagante: 61.692

Renda: R$ 6.789.476,00

Gol: Paulo Henrique (1-0).

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, aos 18’/2ºT), Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli (Otávio, aos 44’/2ºT), Nonato (Bernal, no intervalo) e Lucho Acosta (Ganso, aos 13’/2ºT); Canobbio, Serna e Everaldo (John Kennedy, aos 13’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis, aos 45’/2ºT), Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura, aos 34’/2ºT) e Coutinho; Nuno Moreira (Vegetti, aos 28’/2ºT), Andrés Gómez (Matheus França, aos 45’/2ºT) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO).

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO).

VAR: Wagner Reway (SC).

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Nonato, Lucho Acosta, Serna, Everaldo, Canobbio (FLU); Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Paulo Henrique (VAS).