Candangão 2026: Brasiliense demite técnico Lúcio Flávio na pré-temporada

Lucio Flávio comandou o Botafogo antes da passagem relâmpago pelo Brasiliense na pré-temporada para o Candangão de 2026 - (crédito: Vítor Silva/Botafogo)

O Campeonato do Distrito Federal 2026 ainda nem começou e já tem técnico demitido. Lúcio Flávio não comanda mais o Brasiliense. Insatisfeita com a pré-temporada liderada pelo ex-meia e ex-treinador do Botafogo, a diretoria anunciou na tarde deste domingo o desligamento do profissional e de toda a comissão dele. O Correio apurou que Luiz Carlos Winck é o favorito para assumir a prancheta.

“O Brasiliense anuncia que o treinador Lúcio Flávio e sua Comissão Técnica foram desligados. A diretoria já negocia com um novo profissional para ocupar o cargo. Os trabalhos serão comandados pelos membros da comissão técnica fixa do clube a partir desta segunda-feira”, informa o comunicado divulgado nas redes sociais do clube.

Os maus resultados na pré-temporada foram determinantes para a mudança. Sob o comando de Lúcio Flávio, o Brasiliense empatou por 2 x 2 com o Jataiense-GO em 29 de novembro, perdeu para o Goiatuba-GO por 2 x 1 no último dia 6. A gota d'água foi o revés de 3 x 1 contra a URT-MG no último sábado.

Nos bastidores, o nome mais cotado para assumir o cargo é o de Luiz Carlos Winck, o antecessor de Lúcio Flávio. O ex-lateral do Internacional, Vasco e Seleção Brasileira comandou o time nesta temporada no Candangão e na Copa Verde.

Luiz Carlos Winck tem contrato com o Anápolis-GO, mas há multa rescisória. O Correio confirmou com fontes que o profissional recebeu sondagem para retornar ao clube nove meses depois da eliminação nas semifinais do Candangão contra o Gama, em 26 de março.

Pré-temporada do Brasiliense