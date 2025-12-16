Cruzeiro anuncia Tite como novo técnico

Cruzeiro é o sétimo clube dos 12 grandes do Brasil comandado pelo técnico Tite - (crédito: Reprodução/ Blog Drible de Corpo)

Um dia depois de anunciar a saída do português Leonardo Jardim, o Cruzeiro oficializou nesta terça-feira (16/12) a chegada do técnico Tite para dirigir a equipe em 2026.

O treinador de 64 anos, que comandou a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, estava livre no mercado desde que encerrou sua passagem pelo Flamengo, em setembro do ano passado.

"Multicampeão, Tite é o novo técnico do Cruzeiro! Que seja uma trajetória vitoriosa, professor!", escreveu o clube mineiro em suas redes sociais.

Depois de levar a 'Raposa' ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e à semifinal da Copa do Brasil, Jardim decidiu não renovar seu contrato para o ano que vem para cuidar da "saúde física e mental".

Tite também vem de uma pausa na carreira por questões de saúde. No final de novembro, ele anunciou que estava pronto para voltar a trabalhar como técnico.

Sua estreia à frente do Cruzeiro será contra o Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro, no dia 10 de janeiro. No Brasileirão, o time celeste iniciará sua campanha no final do mesmo mês contra o Botafogo.