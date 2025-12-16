NBB: Brasília visita o Mogi e busca retomar rotina de vitórias

Há duas partidas sem vencer no Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília visita o Mogi, nesta terça-feira (16/12), às 20h, na Grande São Paulo. O duelo encerrará sequência de três jogos do time do Distrito Federal no estado. O canal XSports transmite na TV Aberta e no YouTube.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na quarta-feira (10/12), o Brasília caiu por 87 x 73 diante do São José. Dois dias depois, foi vítima do Corinthians (79 x 66). Antes dos compromisso, os brasilienses haviam perdido apenas dois confrontos de 13, contra o Pinheiros e o União Corinthians.
- Leia também: Conheça Pat Burgener, o suíço do Brasil no snowboard
O Mogi também está há duas partidas de jejum. Antes de encarar o Brasília, a trupe paulista foi batida pelos conterrâneos Pinheiros e Bauru. Para o treinador brasiliense, Dedé Barbosa, a imposição fora de casa pode ser decisiva. “O plano passa por retomar a intensidade defensiva que marcou a equipe ao longo das vitórias na competição”, comentou.
O armador argentino Facundo Corvalán e o pivô Brunão são trunfos para a vitória. Corvalán é líder em assistências da equipe e cestinha da equipe no NBB, com médias de 4,8 e 14,5 nos quesitos. Com índice de 30,7 minutos por partida, o hermano também a peça mais utilizada pelo técnico Dedé Barbosa. Convocado recentemente pela Seleção, Brunão puxa a fila de rebotes da equipe: 7,1.
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
Saiba Mais
- Esportes Na estreia de Fred como técnico, Fortaleza vence o Palmeiras na Supercopa Capital
- Esportes Candangão 2026: Brasiliense demite técnico Lúcio Flávio na pré-temporada
- Esportes Conheça Pat Burgener, o talento importado do Brasil no snowboard
- Esportes Vasco vence Fluminense nos pênaltis e pega o Corinthians na final da Copa do Brasil
- Esportes Flamengo elimina Pyramids e decidirá Copa Intercontinental contra o PSG
- Esportes Dois clubes da Turquia fazem sondagem por Ferreira, do São Paulo