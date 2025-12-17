InícioEsportes
Copa do Brasil: entenda o peso dos jogos de ida nas últimas finais

Final entre Corinthians e Vasco, com início nesta quarta-feira (17/12), é a última no formato de duas partidas. Três dos últimos quatro títulos foram definidos devido ao placar do duelo inaugural

Além do troféu da Copa do Brasil, Corinthians ou Vasco garantirão vaga na fase de grupos da Libertadores e embolsarão mais de R$ 77 milhões em premiação da CBF - (crédito: Foto: Amanda Paiva/CBF)
Além do troféu da Copa do Brasil, Corinthians ou Vasco garantirão vaga na fase de grupos da Libertadores e embolsarão mais de R$ 77 milhões em premiação da CBF

A final entre Corinthians e Vasco, com partidas nesta quarta-feira (17/12), às 21h30, e no domingo (21/12), marca o fim das decisões da Copa do Brasil em ida e volta. A partir da próxima temporada, o segundo torneio mais relevante do país conhecerá o campeão após duelo único, em campo neutro. Porém, enquanto o regulamento não muda, paulistas e cariocas devem manter o nível de concentração para a partida desta noite, na Neo Química Arena, antes de pensar na possível festa daqui a quatro dias, no Maracanã. O histórico recente da competição atesta a importância dos confrontos de abertura da fase mais aguda. 

Três das últimas quatro finais de Copa do Brasil foram decididas devido ao resultado do primeiro jogo. No ano passado, o Flamengo não deu chances ao Atlético-MG no Maracanã e levou a vantagem do 3 x 1 para Belo Horizonte. O Galo do então técnico Diego Milito não teve fôlego, perdeu novamente, por 1 x 0, e amargou o primeiro dos dois vices na temporada — vinte dias depois, caiu na decisão da Libertadores para o Botafogo. Na temporada anterior, o gol de cabeça de Jonathan Calleri e a vitória por 1 x 0 do São Paulo no Maracanã valeram demais devido ao 1 x 1 na volta no Morumbi. 

Em 2021, o Atlético-MG aplicou 4 x 0 sobre o Athletico-PR na Arena da Baixada e retornou tranquilo ao Mineirão para vencer por 2 x 1 e combinar os títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Os técnicos Dorival Júnior e Fernando Diniz estão cientes disso. Dorival era a mente por trás do troféu inédito do São Paulo em 2023 e comemorou a passagem para a quarta final do torneio graças à decisão por pênaltis, forçada pelo gol marcado na ida contra o Cruzeiro em BH. Diniz viverá a primeira decisão de mata-mata nacional na função.

O duelo de ida desta noite tende a ser um desafio muito maior para o Vasco do que para o Corinthians. De volta à final da Copa do Brasil após 14 anos, o cruzmaltino jamais venceu na Neo Química Arena. Em oito partidas na casa alvinegra, inaugurada em 2013, são oito jogos e sete triunfos dos anfitriões. Nesse recorte, os paulistas marcaram 14 gols e sofreram dois. O encontro pelo Brasileirão 2025 em Itaquera terminou 3 x 0 para os alvinegros. Mas muita coisa mudou de lá para cá. Os treinadores, por exemplo, ainda eram Ramon Díaz e Fábio Carille.

Para quebrar a sina, o Vasco aposta no jovem Rayan. Autor de cinco gols nesta Copa do Brasil, o atacante de 19 anos está a uma bola na rede de se isolar na artilharia e se tornar o mais jovem artilheiro desde Gabriela Barbosa em 2014, aos 18. A outra vez em que um jogador sub-20 arrematou o posto de boleiro mais letal do torneio foi Neymar, campeão e principal goleador da competição, com 11 anotados. 

O duelo é especial para Philippe Coutinho. Campeão de Copa América com a Seleção, de Champions League com o Bayern de Munique, do Campeonato Espanhol com o Barcelona e da Série A da Itália com a Internazionale, jamais disputou uma final desse quilate pelo clube. O maior título do maestro pelo Vasco é a Série B de 2009. 

Campeão da Copa do Brasil de 2022 pelo Flamengo justamente contra o Corinthians, o lateral Matheuzinho foi um dos destaques contra o Cruzeiro e carrega excelente retrospecto contra o Vasco. De 2020 a 2025, enfrentou o cruzmaltino 15 vezes. Venceu 11, empatou uma e perdeu três partidas. 

"A ansiedade bate muito forte, ainda mais nessa parte final. É onde a gente procura não errar, porque são jogos que o erro é no limite. É jogo grande, decidido no detalhe, a concentração precisa estar no máximo", analisou o lateral-direito durante a entrevista coletiva de ontem.

O Corinthians não tem lesionados, mas monitora oito pendurados para a volta no Maracanã: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro, além do reserva Fabrizio Angileri. No Vasco, Vegetti é o único ameaçado.

Ficha técnica

Corinthians x Vasco
Final da Copa do Brasil (jogo de ida)

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo
Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Prime Video
Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Prováveis escalações

Corinthians — Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez (Raniele), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Carrillo); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Vasco — Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes, Coutinho e Nuno Moreira; Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz

