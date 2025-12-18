InícioEsportes
Possível affair de atacante, Maisa assiste a Corinthians x Vasco ao lado de cantor

Atriz esteve presente na Neo Química Arena para ver o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco

Maisa é torcedora do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)
Maisa é torcedora do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco foi especial para a atriz Maisa. Ela teve a chance de assistir ao jogo decisivo na Neo Química Arena, na última quarta-feira (17), e ainda por cima ao lado do cantor Luan Santana. Assim, a artista compartilhou o marcante episódio em suas redes sociais.

"Tive que fingir costume por 90 minutos hoje. Passando nervoso com meu número 1", frisou Maísa.

A ligação da atriz com o futebol não se limita apenas ao seu amor pelo Corinthians. Afinal, ela já esteve ligada a rumores de affair com alguns jogadores profissionais. Em duas ocasiões, Maisa esteve conectada a rumores de um caso com Memphis Depay, atacante do seu time do coração.

Especulações de romances de Maisa com jogadores profissionais

Em agosto, ela aproveitou um final de semana ao lado do holandês. Na oportunidade, Depay estava em tratamento de uma lesão na coxa e com futuro incerto no Corinthians. O holandês marcou presença na "Festa do João", em São Paulo. A ida ao evento, aliás, colocou-o de volta aos tabloides de fofoca por um possível affair com Maisa.

Isso porque os dois chegaram juntos ao local, mas, de acordo com atriz, "são apenas bons amigos". Ela passou por situação semelhante com Gabigol. Em junho, o portal "LeoDias" publicou imagens em que o jogador e a artista estavam deixando juntos uma festa, no Joá, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A partir disso, internautas começaram a especular que os dois engataram um relacionamento. Como a ocorrência teve ampla repercussão, Gabigol e Maisa decidiram se manifestar ao desmentir que eles tinham um affair. Em declaração ao portal "LeoDias", o atacante do Cruzeiro destacou que a relação entre eles é de amizade.

Inclusive, a declaração da atriz da Globo foi semelhante. "Estava com vários amigos e fomos todos juntos de van para um after. Mas nada relacionado a um affair ou relacionamento", reforçou Maisa. A artista anteriormente também já havia desmentido que estava em um romance com Rodrygo, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/12/2025 15:54
