Luis Enrique elogia Filipe Luís e o esquema tático do rubro-nergo

Após ser eleito o melhor técnico do mundo, Luis Enrique coroa a temporada do Paris Saint-Germain com o título de campeão mundial contra o Flamengo, em Al Rayyan, no Catar. O comandante espanhol exaltou a temporada do clube rubro-negro e revela que foi custoso bater o grupo de Filipe Luís.

“Depois de ver e analisar o Flamengo, fizeram uma ótima temporada ganhando muitos títulos e jogando de uma maneira muito firme. É, verdadeiramente, um time com excelente técnico e teve muito sucesso. Foi difícil, custou bastante para nós ganharmos”, avaliou em entrevista ao SporTV.

Há um tempo, Luis Enrique não se cala quando o assunto é elogiar Filipe Luís. Novamente, depois do duelo com o técnico brasileiro, rasgou mais elogios. "Creio que ele demonstrou por que ganharam tantos títulos. Eles têm um técnico de altíssimo nível, jogam como uma equipe que tem muitas possibilidades, trabalha a bola e se defende muito bem", enalteceu.

"Não há dúvida, estudamos o Flamengo. Claramente não é apenas vencedora, defende em qualquer tipo de campo, alto, baixo, time compacto, tem excelentes jogadores. Mentalidade de equipe parecida com PSG. Tivemos de bater no limite superior para bater o Flamengo. Filipe pode treinar qualquer equipe do mundo, é muito jovem", afirmou.

Luis valiou o trabalho do grupo e destacou o goleiro Safonov, um dos grandes nomes da partida. "Acredito que hoje a gente esteve bem na pressão, porque, senão, teríamos sofrido bastante. Mas acho que, no final, nós merecemos ganhar. Mesmo que tenha sido nos pênaltis, graças ao nosso goleiro, estou muito feliz. Espero continuar nesta linha", exclamou.

Por fim, parabenizou os cariocas. "Uma equipe que jogou com a bola de maneira perfeita, que também jogou no espaço. São muito rápidos. Claramente, é o Flamengo. Esteve num nível muito alto. Fácil não, foi muito difícil, mas a mentalidade e a qualidade dos meus jogadores, de jogar um bom futebol. Foi um prazer jogar contra o Flamengo. Primeiro tempo defensivo nosso foi incrível, pressionamos o tempo todo. Depois do pênalti, a partida ficou mais equilibrada. Parabenizar ao Flamengo por toda a temporada", finalizou.

