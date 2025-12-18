Corinthians acumula prejuízo de R$ 204,2 milhões até outubro de 2025

O Corinthians fechou os dez primeiros meses de 2025 com um déficit de R$ 204,2 milhões, de acordo com o balancete financeiro divulgado pelo clube nesta quinta-feira (18/12). O resultado negativo engloba as contas do futebol profissional e do clube social. Assim, expõe um cenário bem mais delicado do que o projetado inicialmente pela diretoria.

Entre janeiro e outubro, o Timão registrou uma receita operacional líquida de R$ 617 milhões, enquanto as despesas operacionais somaram R$ 649,4 milhões. O desequilíbrio gerou um Ebtida contábil negativo de R$ 31,9 milhões no período.

Ao incluir R$ 106 milhões arrecadados com a cessão de direitos federativos de atletas e descontar outras despesas, principalmente as financeiras, que chegaram a R$ 182,9 milhões, o prejuízo acumulado alcançou os R$ 204,2 milhões. Em setembro, o rombo era de R$ 180,1 milhões, o que evidencia a aceleração do déficit no último mês analisado.

O número chama atenção por estar muito acima do que foi estimado pela própria gestão. No orçamento revisado de 2025, apresentado pelo presidente Osmar Stabile, a previsão era encerrar a temporada com déficit de R$ 83,3 milhões. Este valor é menos da metade do valor já registrado até outubro.

Apesar do cenário adverso, a diretoria ainda aguarda receitas relevantes para aliviar o caixa nos próximos dias. Estão previstas a entrada da cota de televisão da Liga Forte União (LFU) e a premiação da CBF pela Copa do Brasil. Aliás, o torneio nacional pode render R$ 33 milhões em caso de vice-campeonato ou até R$ 77 milhões se o Corinthians conquistar o título.

Corinthians projeta superávit em 2026

Mesmo diante das dificuldades atuais, o Conselho Deliberativo aprovou recentemente o orçamento para 2026, que projeta um superávit de aproximadamente R$ 12 milhões ao fim da próxima temporada.

Já a dívida bruta do clube segue em patamar elevado. Considerando o Corinthians e o financiamento da Neo Química Arena, o endividamento total permaneceu próximo de R$ 2,7 bilhões no acumulado dos dez primeiros meses de 2025, mantendo o tema financeiro como um dos principais desafios da atual gestão.