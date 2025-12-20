Endrick se despede do Real Madrid e rende valor milionário ao Palmeiras

Endrick atuou no meio da semana pela Copa do Rei da Espanha - (crédito: Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images)

A passagem do atacante Endrick, ex-Palmeiras, pelo Real Madrid chegou ao fim neste sábado (20). A vitória do clube espanhol sobre o Sevilla por 2 a 0 foi a última partida do jogador integrado ao elenco merengue. O atleta não estava relacionado para o jogo, já que estava suspenso pela expulsão contra o Celta, banco de reservas. Porém, não estará mais no elenco do clube após a pausa para as festas de final de ano.

A expectativa é que Endrick tenha o empréstimo para o Lyon anunciado no primeiro dia da janela de transferências aberta, dia 1º de janeiro. O atacante escolheu o clube francês por entender que seguirá atuando em uma liga de alto nível do futebol europeu. O contrato tem duração até o final da atual temporada, na metade de 2026.

Esse primeiro momento de Endrick no Real, que pode voltar no futuro, rendeu valores milionários aos cofres do Palmeiras. Com suas participações pelos Merengues, o atacante ativou três gatilhos previstos no contrato com o clube alviverde. Entretanto, a quantia é abaixo do que era esperado na época da transferência.

O clube brasileiro vai receber 245 mil euros, cerca de R$ 1,3 milhão, pelo sete gols marcados pelo atacante pelo Real. Outro gatilho é por conta dos nove jogos de Endrick como titular no time espanhol, que renderam 675 mil euros, cerca de R$ 3,7 milhões. Por fim, o Verdão também receberá 35 mil euros, cerca de R$ 193 mil, pelo jogador ter sofrido um pênalti.

No empréstimo ao clube francês, os gatilhos quanto a prêmios individuais seguem ativos. Endrick tem contrato com o Real Madrid até 2030.