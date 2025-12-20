Projeto de lei pode impactar negociação da dupla Fla-Flu por naming rights do Maracanã

A dupla Fla-Flu pode ter um problema para 2026. Afinal, um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pode impactar a negociação do naming rights do Maracanã, de acordo com o "ge". Administradores do estádio, Flamengo e Fluminense têm negociação em curso e estimam conseguir cerca de R$ 55 milhões pela venda do nome.
O projeto de lei assinado do deputado Alexandre Knoploch (PL-RJ) tem dois artigos. Em um deles, prevê o veto a mudança de nome do estádio, "inclusive aqueles relacionados à exploração comercial de naming rights". O deputado, assim, alega que "nenhum interesse econômico pode se sobrepor ao valor cultural, simbólico e afetivo de um dos maiores patrimônios do Estado".
Por outro lado, o Governo do Estado estuda o caso e, apenas informalmente, já deu sinal verde para os administradores seguirem com as negociações. No último dia 12 de dezembro, o Diário Oficial publicou o projeto de lei. Contudo, ainda deve passar por quatro comissões da Assembleia: Constituição e Justiça; Esporte e Lazer; Cultura e Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional.
Em março de 2021, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovaram um projeto de lei para mudar o nome do Maracanã. A ideia era homenagear Pelé, o Rei do Futebol, que faleceu um ano depois, em 2022. Contudo, o governador Claudio Castro vetou a mudança do nome.
