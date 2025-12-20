InícioEsportes
extracampo

Neymar manda recado para Ancelotti durante show de Thiaguinho; assista

Craque do Santos permaneceu no palco por 15 minutos, cantou três músicas e recebeu promessa do cantor

Neymar foi muito celebrado pelo público em Interlagos - (crédito: https://jogada10.com.br/wp-content/uploads/2025/12/Neymar-Tardezinha-Edicao-10-Anos-_05_Easy-Resize.com_.jpg)
Neymar foi muito celebrado pelo público em Interlagos - (crédito: https://jogada10.com.br/wp-content/uploads/2025/12/Neymar-Tardezinha-Edicao-10-Anos-_05_Easy-Resize.com_.jpg)

Neymar mandou uma mensagem para o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, durante participação especial em um show do cantor Thiaguinho, neste sábado (20/12). O atacante do Santos permaneceu no palco por 15 minutos, onde cantou três músicas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante o show Tardezinha – 10 anos, no Autódromo de Interlagos, o jogador mandou a mensagem ao técnico italiano após uma promessa feita pelo cantor. Thiaguinho afirmou que fará uma edição especial da Tardezinha caso o Brasil seja campeão da Copa do Mundo de 2026. Logo em seguida, Neymar pediu a ajuda de Carlo Ancelotti para participar do time que disputará a Copa do Mundo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Nós vamos fazer o possível e o impossível para trazer a Copa ao Brasil. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós", enfatizou.

Veja o momento em que Neymar manda recado a Carlo Ancellotti, treinador da Seleção: 

Ao entrar no palco, Neymar recebeu o carinho do público, que cantou o nome do jogador e depois o hino do Brasil. O craque permaneceu com o cantor por 15 minutos e cantou três músicas. Primeiro, "Outdoor", do Só Pra Contrariar, com a presença de Alexandre Pires. Depois, também cantou "A amizade é tudo", do Jeito Moleque, e "A amizade", do Fundo de Quintal, junto com a dupla.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 20/12/2025 23:35
    SIGA
    x