Neymar manda recado para Ancelotti durante show de Thiaguinho; assista

Neymar mandou uma mensagem para o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, durante participação especial em um show do cantor Thiaguinho, neste sábado (20/12). O atacante do Santos permaneceu no palco por 15 minutos, onde cantou três músicas.
Durante o show Tardezinha – 10 anos, no Autódromo de Interlagos, o jogador mandou a mensagem ao técnico italiano após uma promessa feita pelo cantor. Thiaguinho afirmou que fará uma edição especial da Tardezinha caso o Brasil seja campeão da Copa do Mundo de 2026. Logo em seguida, Neymar pediu a ajuda de Carlo Ancelotti para participar do time que disputará a Copa do Mundo.
"Nós vamos fazer o possível e o impossível para trazer a Copa ao Brasil. Em julho, vocês podem me cobrar. Alô, Ancelotti, ajuda nós", enfatizou.
Veja o momento em que Neymar manda recado a Carlo Ancellotti, treinador da Seleção:
?? Agora! Neymar manda recado para Ancelotti durante show de Thiaguinho, na Tardezinha:
???? Tardezinha pic.twitter.com/q6pREG9DnA— Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) December 21, 2025
Ao entrar no palco, Neymar recebeu o carinho do público, que cantou o nome do jogador e depois o hino do Brasil. O craque permaneceu com o cantor por 15 minutos e cantou três músicas. Primeiro, "Outdoor", do Só Pra Contrariar, com a presença de Alexandre Pires. Depois, também cantou "A amizade é tudo", do Jeito Moleque, e "A amizade", do Fundo de Quintal, junto com a dupla.
