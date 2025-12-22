Destaque do Mirassol negocia com o Fluminense

Um dos destaques da campanha histórica do Mirassol no último Campeonato Brasileiro, o zagueiro Jammes negocia com o Fluminense. O clube busca reforços para a posição, principalmente após a saída de Thiago Silva na última semana. Assim, o defensor do clube do interior paulista entrou na mira da diretoria.

Os dois clubes procuram chegar a um consenso sobre valores e condições para uma possível transferência do zagueiro, de 25 anos. O Mirassol deseja receber cerca de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador, de acordo com o "Canal do Lessa". Além do Tricolor carioca, o São Paulo também sondou o defensor.

Jemmes destacou-se pelo Mirassol pela sua boa estatura e a qualidade com a bola para iniciar as jogadas, tanto em bolas longas como passes curtos. O defensor atuou em 37 dos 38 jogos da equipe do técnico Rafael Guanaes no Brasileirão e terminou a competição em alta.

Recentemente, o Mirassol adquiriu 60% dos direitos econômicos do zagueiro por R$ 4 milhões junto a Vila Nova e Capivariano, que detinham os direitos, após um período de empréstimo.

O setor defensivo é um dos setores que demandam mais atenção da diretoria do Fluminense. Além de Thiago Silva, o Tricolor perdeu Manoel e Thiago Santos, que não renovaram contrato. Principal desejo para a posição de zagueiro, Nino não deve chegar às Laranjeiras.

Atualmente, o Fluminense tem apenas Freytes, Ignácio e Igor Rabello para a posição, além dos jovens Davi Schuindt, Kayky Almeida e Loiola.