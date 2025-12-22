Karim Benzema arremata quadro valioso de Pablo Picasso; saiba o valor

Amante das artes, o atacante Karim Benzema, do Al Ittihad, volta às manchetes depois de adquirir uma obra do pintor espanhol Pablo Picasso. O francês anunciou a compra de um quadro pintado em 1964 e exibiu a aquisição nas redes sociais. O jogador apareceu ao lado de uma peça da série Retrato de homem barbudo e marcou o momento com uma mensagem direta: "Bem-vindo à casa".

Aos 37 anos, Benzema defende atualmente o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e passou a direcionar parte de seus investimentos para o mercado internacional de arte. Embora o atleta não tenha divulgado o valor da obra, a peça integrou recentemente o acervo de uma galeria em Nova York comandada pelo marchand norte-americano Helly Nahmad, um dos nomes mais influentes do setor. Porém, um quadro da série, pintado por Picasso aos 14 anos, em 1895, chegou a ser exibido e vendido por 1,7 milhão de euros (R$ 92 milhões).

Visita a Museu do Louvre

Além disso, a compra não ocorreu de forma isolada. Nos últimos dias, o francês intensificou sua agenda cultural ao realizar uma visita privada ao Museu do Louvre, em Paris. Com isso, o jogador reforçou publicamente um interesse que vem cultivando de forma contínua fora do futebol.

Benzema, vencedor da Bola de Ouro em 2022, acompanha de perto um mercado conhecido por cifras elevadas. Obras de Picasso figuram entre as mais valorizadas do mundo e frequentemente alcançam valores superiores a 100 milhões de euros em leilões internacionais.

Em 2013, por exemplo, compradores pagaram 155 milhões de dólares (R$ 852,5 milhões) pelo quadro O Sonho, estabelecendo um recorde à época. Já em 2015, o mercado de arte negociou As Mulheres de Argel por 179,4 milhões de dólares (R$ 986,7 milhões), consolidando a obra como a mais cara atribuída ao artista espanhol.