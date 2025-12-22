Neymar passa por cirurgia no joelho; veja tempo de recuperação

Neymar passou por procedimento cirúrgico na manhã desta segunda-feira (22) no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira. A operação se fez necessária para correção no menisco do joelho esquerdo e durou cerca de 1h30.
A tendência é que Neymar deixe o hospital ainda nesta tarde e volte diretamente para São Paulo em seu jatinho particular.
Neymar tem prazo de recuperação estimado em um mês e deve voltar a ter condições de disputar jogos oficiais no início de fevereiro. Aliás, o jogador ainda não renovou seu contrato com o Santos, que expira no fim deste ano. Assim, a tendência é que ele renove por mais seis meses.
A recuperação do camisa 10 terá a condição do seu staff pessoal, sob a batuta de Rafael Martini, seu fisioterapeuta particular.
Por outro lado, o Santos analisa o processo e recebe relatórios sobre o craque. Contudo, quem decide sobre a rotina de cuidados não faz parte do clube.
Veja nota oficial divulgada pelo Santos sobre a operação de Neymar
"O jogador Neymar da Silva Santos Junior foi operado na manhã desta segunda-feira (22/12) no Mater Dei Nova Lima pelo Dr. Rodrigo Lasmar e equipe.
Ele passou por uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial. A cirurgia foi um sucesso e o atleta passa bem.
Neymar Jr. terá alta no início da tarde de hoje e já inicia seu processo de reabilitação, que será coordenado pelo seu fisioterapeuta Rafael Martini".
