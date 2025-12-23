InícioEsportes
futebol internacional

Benzema celebra chegada de Endrick ao Lyon nas redes sociais

Ídolo do clube francês demonstra apoio ao brasileiro, que já citou o ex-jogador do Real Madrid como referência no início da carreira

Benzema durante treinamento pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita - (crédito: Foto: Divulgação)
Benzema durante treinamento pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita - (crédito: Foto: Divulgação)

Ídolo do Lyon, Karim Benzema reagiu à chegada de Endrick ao clube francês nesta terça-feira (23). Na publicação oficial que anunciou a contratação do brasileiro no Instagram, o atacante do Al-Ittihad comentou "vamos", acompanhado de um emoji de fogo, demonstrando apoio ao novo reforço.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A admiração, no entanto, é mútua. Isto porque antes mesmo de vestir a camisa do Real Madrid, Endrick já apontava Benzema como uma de suas principais referências, ainda pelos tempos em que o francês atuava pelo Lyon.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Sou um camisa 9 com alma de camisa 10. Sempre admirei o Benzema desde quando ele jogava no Lyon. Assistia muito aos jogos dele e acho o estilo extremamente inspirador", disse Endrick em entrevista ao jornal francês ‘L’Équipe’, em 2023, antes de se transferir para o futebol espanhol.

Dessa maneira, o jogador se apresenta no dia 29 de dezembro, quando o elenco retoma as atividades.

Sem espaço desde a chegada de Xabi Alonso ao comando do Real Madrid, Endrick atuou pouco em 2025/26. Assim, foram somente três partidas no total: uma como titular na Copa do Rei e duas saindo do banco, pela Champions e La Liga, somando 99 minutos em campo. Na última rodada, sequer foi relacionado. Por fim, a possível estreia pelo Lyon está marcada para o dia 3 de janeiro de 2026, fora de casa, contra o Monaco.

Saiba Mais

 


  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 23/12/2025 21:10
    SIGA
    x