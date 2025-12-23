Lyon anuncia Endrick por empréstimo do Real Madrid

Brasileiro chega por empréstimo do Real Madrid e reforça o time francês em 2025/26 - (crédito: Foto: Divulgação)

O Lyon antecipou o presente de Natal e oficializou, nesta terça-feira (23), a contratação de Endrick. O atacante brasileiro chega por empréstimo do Real Madrid até o fim da temporada, sem cláusula de compra. O acordo vai custar 1 milhão de euros (R$ 6,5 milhões) ao clube francês.

O jogador se apresenta no dia 29 de dezembro, quando o elenco retoma as atividades. Além disso, em comunicado, o Lyon também destacou a postura positiva do Real Madrid durante as negociações.

"O seu perfil ofensivo, o seu impacto nas zonas decisivas e a sua energia são trunfos importantes para acompanhar a equipe na segunda parte da temporada, marcada por numerosos objetivos a atingir. Goleador nato, destacou-se rapidamente no cenário internacional, conquistando vários troféus individuais e coletivos nas categorias de base", escreveu o clube no anúncio oficial.

Sem espaço desde a chegada de Xabi Alonso ao comando do Real Madrid, Endrick atuou pouco em 2025/26. Dessa maneira, foram somente três partidas no total: uma como titular na Copa do Rei e duas saindo do banco, pela Champions e La Liga, somando 99 minutos em campo. Na última rodada, sequer foi relacionado. Por fim, a possível estreia pelo Lyon está marcada para o dia 3 de janeiro de 2026, fora de casa, contra o Monaco.

