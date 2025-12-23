Santos retoma conversas para contratar Gabigol, do Cruzeiro

Sem clima no Cruzeiro, Gabigol pode vestir outra camisa em 2026. Afinal, o Santos retomou as conversas e negocia a contratação do atacante por empréstimo. Nas últimas horas, o Peixe avançou nas conversas com a Raposa e se aproximou de um acordo para repatriar o jogador, de acordo com o "ge".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Santos não tem condições de arcar com a totalidade dos vencimentos. Dessa forma, o Peixe sugeriu uma divisão dos salários. O Cruzeiro, por sua vez, não se opõe. Afinal, por causa do longo vínculo e a falta de interessados no jogador, a Raposa vê a saída por empréstimo como a melhor alternativa neste momento.

Contratado no início deste ano, Gabigol não correspondeu as expectativas e terminou a temporada no banco de reservas. O jogador, aliás, já manifestou o desejo de sair. Para piorar a situação, o Cruzeiro contratou Tite para o lugar de Leonardo Jardim. O jogador não tem boa relação com o treinador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em sua passagem pelo Cruzeiro, Gabigol disputou 49 jogos, marcou 13 gols e deu quatro assistências. O atacante, que chegou como titular, terminou o ano no banco para Kaio Jorge, que foi o artilheiro do time na temporada com 25 gols. Na semifinal da Copa do Brasil, perdeu o pênalti decisivo que custou a eliminação diante do Corinthians.

Relação ruim entre Gabigol e Tite

Gabigol viveu o melhor momento da sua carreira entre 2019 e 2022, justamente no ciclo para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Contudo, o jogador não recebeu muitas oportunidades com o técnico Tite na Seleção Brasileira. Assim, manifestou seu descontentamento com o treinador durante a festa do título da Libertadores do Flamengo, em 2022.

Na ocasião, os rubro-negros cantaram "Ô, Tite, vai se f…, o Gabigol não precisa de você". Gabigol, então, pegou o microfone e respondeu: "Eu já jogo em uma Seleção". Entretanto, os dois se reencontraram no Flamengo entre 2023 e 2024. Neste período, Gabigol perdeu espaço para Pedro. Sob comando de Tite, o atacante atuou apenas em 37 jogos, sendo 33 como reserva, e marcou apenas quatro gols.

Revelado no Santos, Gabigol anotou 83 gols e 13 assistências em 207 jogos com a camisa alvinegra entre 2013 e 2016. Contratado pela Inter de Milão, da Itália, não conseguiu se firmar e foi emprestado para o Benfica, de Portugal, além de Santos e Flamengo. Em 2020, foi contratado em definitivo pelo Rubro-Negro, onde permaneceu até 2024. Ao todo, foram 306 jogos, 161 gols, 43 assistências e 12 títulos.