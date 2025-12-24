Wesley entra na mira do Real Madrid e do Barcelona

O lateral-direito Wesley, ex-Flamengo, atualmente na Roma, pode entrar no mercado de transferências novamente. De acordo com o jornal TalkSport, da Inglaterra, o jogador da Seleção Brasileira chamou a atenção dos gigantes espanhóis, Real Madrid e Barcelona.

Um dos motivos pelo interesse dos clubes é a versatilidade do jogador. Wesley se destaca por conseguir atuar nas duas laterais e também como ponta.

Entretanto, apesar da procura, é improvável que o jogador receba uma proposta na janela de transferências deste começo do ano. A tendência é que o lateral complete a temporada pelo clube italiano e uma possível negociação aconteça apenas após a Copa do Mundo.

Wesley se transferiu para a Roma na metade deste ano. O lateral atuou em 18 partidas pelo clube italiano e marcou três gols. Além disso, o jogador já esteve em quatro convocações da Seleção Brasileira e atuou em cinco jogos, permanecendo no radar de Carlo Ancelotti para a Copa.