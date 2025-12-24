"Não depende só de mim", enfatiza Bap sobre renovação de Filipe Luís

Abraço entre Bap e Filipe Luís celebra ano de grandes conquistas do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo segue em tratativas com Filipe Luís para estender o vínculo que expira no fim deste mês. Após encontro com os sócios, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi indagado sobre o técnico e reiterou a intenção de mantê-lo. Contudo, ressaltou que a decisão depende de um acordo mútuo.

"Não vamos passar o Natal sem técnico. Se depender de mim vai ser o Filipe Luís, mas não depende só de mim", disse o presidente, aos sócios na Gávea, logo após a apresentação do balanço financeiro do clube em seu primeiro ano de gestão.

O contrato de Filipe Luís segue válido, portanto, até 31 de dezembro. Desse modo, os próximos dias serão decisivos para a definição dos rumos do clube para a próxima temporada.

O principal impasse está nas questões financeiras que envolvem não apenas salários, mas também premiações e cláusulas ainda em discussão. As tratativas são conduzidas pelo agente Jorge Mendes, com forte atuação no mercado europeu.

O Velho Continente, aliás, é o grande objetivo de Filipe Luís, embora o técnico ainda precise obter licenças para poder trabalhar por lá.