Galvão Bueno passa mal na véspera de Natal e é internado no Paraná

O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, foi internado na Santa Casa de Londrina nesta quinta-feira (25), após se sentir mal às vésperas do Natal. Ele celebrava a ceia junto à família na cidade, onde tem residência, quando deu entrada no hospital para avaliação média.

Letícia Bueno, filha do locutor e CEO do Grupo Galvão Bueno, confirmou a internação como medida de cautela, principalmente em razão de um problema de saúde enfrentado pelo profissional. Ainda de acordo com a família, o quadro não é considerado grave, e ele permanecerá em observação até a realização de todos os exames.

O comunicador ficou internado por uma semana no dia 21 de novembro, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar de uma pneumonia viral. Após a alta médica, usou as redes sociais para tranquilizar o público: "Estou firme. Estou inteiro", disse em vídeo.

Agenda de Galvão Bueno

A internação ocorre poucos dias depois de mais uma aparição profissional notável. Isso porque a última narração do locutor em 2025 marcou, também, o tetracampeonato do Corinthians na Copa do Brasil. O comunicador esteve à frente da exibição da Amazon Prime durante a vitória corintiana por 2 a 1 sobre o Vasco na final do torneio, no Maracanã.

A voz histórica agora se prepara para narrar, pela última vez, uma Copa do Mundo em TV aberta. Sócio da N Sports, ele participará do Mundial de 2026 como principal voz da equipe do SBT para competição, enquanto Tiago Leifert fecha o time de locutores da casa.

Carreira na TV e no esporte

O nome de um dos locutores mais notáveis da história do país, também ficou associado a momentos históricos no automobilismo. Ele narrou corridas emblemáticas como os títulos mundiais de Nelson Piquet, em 1983 e 1987, e de Ayrton Senna, em 1988, 1990 e 1991.

Também marcou a memória do público ao narrar o acidente fatal de Senna no Grande Prêmio de Ímola, em 1º de maio de 1994.

Já no futebol, onde terminou de se consagrar, participou das coberturas de todas as Copas do Mundo a partir de 1982 e narrou as finais desde 1990 até o Mundial da Rússia, em 2018. Ele, aliás, se tornou especialmente lembrado pelas conquistas do Brasil em 1994, nos EUA, e em 2002, no Japão e na Coreia do Sul.

