Marlon Freitas comunica ao Botafogo desejo de ser vendido ao Palmeiras

Freitas pisca para o Palmeiras. Agora vai defender o Verde

A passagem do volante Marlon Freitas pelo Botafogo está próxima do ponto final. Afinal, na manhã desta sexta-feira (26), o camisa 17 comunicou a John Textor, controlador da SAF alvinegra, o desejo de interromper sua trajetória no Mais Tradicional para reforçar o Palmeiras. Desse modo, ele pediu ao Godfather a liberação para seguir outro rumo na carreira. A informação é do site "ge".

Na conversa, Freitas argumentou que a proposta dos paulistas era boa e lembrou que poderia sair de graça se ficasse esta temporada no Mais Tradicional. O volante tem contrato até dezembro de 2026 e poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. A ideia inicial do capitão era permanecer, mas a oferta do Palmeiras, alta para um atleta de 30 anos, o seduziu.

Palmeiras e Botafogo, agora, trocam minutas para a transferência. O Glorioso receberá 6 milhões de dólares (R$ 33,2 milhões na cotação atual). O jogador, por sua vez, assinará contrato de três anos com o Verde.



