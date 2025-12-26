Corinthians tem conversas com Santos Laguna para tentar derrubar o transfer ban; entenda

Osmar Stabile tenta solucionar as proibições do Corinthians antes da virada do ano - (crédito: Foto: Reprodução / Corinthians TV)

A diretoria do Corinthians voltou a abrir conversas com o Santos Laguna, do México, para quitar a dívida que tem com o clube. Nesse sentido, o objetivo é pagar a quantia e, assim, derrubar a transfer ban da Fifa. A informação é do portal "ge".

Condenado em última instância, o Timão tem um dívida de 6,5 milhões de dólares junto aos mexicanos, algo que representa R$ 36,1 milhões na cotação atual. No entanto, o clube paulista tenta diminuir o valor ao pedir que o Laguna abra mão de juros e outros encargos, que totalizam aproximadamente 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões).

Diante disso, a diretoria corre contra o tempo para obter recursos para o pagamento. Afinal, receberá parte do prêmio de R$ 77 milhões pelo título da Copa do Brasil, assim como R$ 70 milhões de um empréstimo bancário.

O intuito do presidente Osmar Stabile é iniciar 2023 com o Corinthians livre da proibição e forte no mercado. Até porque além do Transfer Ban (Fifa), o clube está proibido de contratar também pela CBF em virtude do atraso de parcelas no pagamento de um acordo na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas).