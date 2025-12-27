Jorginho projeta Flamengo forte em 2026 e desconversa sobre Filipe Luís

Um dos principais nomes do meio-campo do Flamengo em 2025, o volante Jorginho aproveita o período de férias para descansar e recarregar as energias após uma temporada intensa. Vivendo um momento importante da carreira, o jogador destaca a necessidade de desacelerar antes de iniciar mais um ano de grandes desafios com a camisa rubro-negra.

Durante o recesso, Jorginho também viveu momentos especiais fora de campo. Em meio às mudanças e à correria da rotina profissional, o convite para esse período de descanso foi recebido com surpresa, mas também com alegria, especialmente no âmbito familiar.

"Estou aproveitando bastante para recarregar as energias. Foi realmente muito especial. Quando me convidaram, pensei que estava numa loucura, em meio a tanta mudança e correria. É um momento muito especial, minha mãe ficou muito emocionada e muito feliz. Todos eles. Eu estou muito feliz", afirmou o volante, em entrevista ao "Sportv", antes do "Jogo das Estrelas".

A expectativa, agora, é por um 2026 de muito trabalho e ambição no Flamengo. Jorginho recebe o desejo de boas férias e de um retorno forte, com foco total na busca por títulos e em mais uma temporada de protagonismo no clube. O volante completou 34 anos neste mês de dezembro e tem contrato com o Fla válido até julho de 2028.

Contratado pelo Flamengo no meio da temporada, após deixar o Arsenal, Jorginho chegou para ocupar a vaga deixada por Gerson, negociado com o Zenit (RUS). Aliás, rapidamente assumiu protagonismo no meio-campo rubro-negro. Com liderança e experiência, o volante tornou-se peça-chave da equipe e teve participação decisiva em momentos importantes, marcando cinco gols, todos em cobranças de pênalti — inclusive diante de adversários de peso como Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, ambos em disputas de Mundiais.

Filipe Luís no Flamengo em 2026?

Além de falar sobre o momento pessoal e o desempenho em campo, Jorginho também comentou a permanência de Filipe Luís no comando técnico do Flamengo. O treinador, que assumiu a equipe e encerrou a temporada em alta, segue prestigiado internamente e com respaldo do elenco para a sequência do trabalho em 2026. Questionado sobre a continuidade do técnico, o volante adotou um tom respeitoso e confiante.

"Essa é uma pergunta para ele. Eu apenas desejei boas férias, que ele consiga recarregar as energias e que dê tudo certo para ele. 2026 será de muito trabalho. Vamos em busca de títulos", afirmou Jorginho, demonstrando confiança no projeto e no futuro do Flamengo sob o comando de Filipe Luís.