Adriano vê semelhanças e "abençoa" Rayan, do Vasco: "Espero que faça melhor que eu"

O Jogo das Estrelas, tradicional evento beneficente realizado no Maracanã, serviu de palco para um encontro de gerações que transcendeu a maior rivalidade do Rio de Janeiro neste sábado (27/12). Adriano Imperador, um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, quebrou barreiras clubísticas ao se render ao talento de Rayan, a nova joia do Vasco da Gama.

Na zona mista do estádio, o ex-atacante não apenas aprovou as constantes comparações entre os dois, como também deu sua "bênção" para que o jovem de 19 anos trilhe um caminho de sucesso.

A torcida e a imprensa frequentemente associam o estilo de jogo de Rayan ao de Adriano. As semelhanças saltam aos olhos: a força física imponente, a arrancada explosiva em direção ao gol e, principalmente, a finalização potente de perna esquerda. Questionado pelo canal SporTV sobre essas coincidências técnicas e físicas, o Imperador confirmou enxergar um reflexo de si mesmo no garoto vascaíno.

"Tem várias características minhas, com certeza. É um jogador que tá bem, fazendo boas atuações, tá representando tão bem. Então acho que tem tudo para dar certo", analisou Adriano, validando a percepção pública sobre o estilo do atleta.

Adriano revela torcida por Rayan

Mas o ídolo da Inter de Milão foi além da análise técnica. Com a humildade que marca sua personalidade fora dos campos, Adriano demonstrou um carinho genuíno pela nova geração. Ao invés de proteger seus recordes ou sua imagem, ele projetou um futuro onde o pupilo — mesmo vestindo a camisa rival — possa superar os feitos do mestre.

"Eu espero que ele possa fazer melhor do que eu. Eu tô torcendo, porque é sempre bom ver jogadores assim atuando", declarou.

A comparação ganhou força total na reta final da temporada de 2025, momento em que Rayan assumiu o protagonismo no ataque do Vasco. Para o jovem atacante, receber o aval público de uma lenda como Adriano serve como um combustível extra para a consolidação de sua carreira. O Imperador encerrou o assunto pedindo apoio ao garoto:

