Olho na grama do vizinho no mercado da bola brasileiro

O atacante Hulk e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, são os dois jogadores do Atlético-MG monitorados pelo Fluminense - (crédito: Pedro Souza/Atlético-MG)

O pecado capital da inveja está à solta no mercado da bola do futebol brasileiro neste fim de ano. É preciso blindar o patrimônio para não fortalecer concorrentes direitos nesta janela de transferências. Não são poucos os casos de clubes de olho na grama dos vizinhos, quase sempre mais verdinhas e bonitas do que do próprio centro de treinamento.

O Fluminense é um dos mais atentos aos ativos de outros clubes. O tricolor das Laranjeiras espera concretizar operações para diferentes setores nos próximos dias. O Atlético-MG tem peças que interessam, como o atacante Hulk e o lateral-esquerdo Guilherme Arana. A negociação envolvendo o defensor é menos complicada e deve ter desfecho positivo nos próximos dias, sobretudo por causa da chegada de Renan Lodi para a posição no Galo.

Em contrapartida, a conversa por Hulk é mais sensível. O Fluminense sondou a relação dele com o Atlético-MG e entendeu a situação com o estafe do jogador de 39 anos. Inicialmente, o time mineiro não planeja ceder o atacante campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2021. Uma reunião entre os clubes nesta semana definirá se há possibilidade de negócio.

Outra opção analisada pelo Fluminense para o ataque é Everton Cebolinha. O ponta de 29 anos é reserva do Flamengo, não tem continuidade bancada pela diretoria e recebe sondagens. A diretoria tricolor contatou os empresários do atacante para sondar a situação.

O contrato de Cebolinha com o rubro-negro é válido até o fim de 2026 e o permite assinar pré-contrato com qualquer clube e sair de graça na temporada seguinte. Após o título da Libertadores, o jogador revelou ter pedido para sair.

"Tive consulta de seis clubes antes do Mundial. Pós-Mundial, também tive uma proposta muito boa de um clube turco. Acabei tendo uma conversa com o Filipe (Luís), pedindo para ele me liberar. Era final da janela, acabou que não quiseram nem escutar a proposta do clube. Era uma proposta muito boa pra mim financeiramente", abriu o jogo após a final da Libertadores contra o Palmeiras.

O Flamengo não fica de fora do movimento. Embora ostente artigos luxuosos na zaga, como a dupla formada por Léo Pereira e Léo Ortiz e Danilo, autor do gol do tetra continental, a diretoria está próxima de anunciar o jovem Vitão, de 25 anos, do Internacional.

O defensor esteve muito próximo de fechar com o Cruzeiro do técnico Tite, mas gostou da proposta rubro-negra: contrato até 2029. A operação gira em torno de R$ 65 milhões e inclui o perdão da dívida de R$ 21,6 milhões do colorado pelo compra do volante Thiago Maia em 2024. O pagamento foi parcelado em 10 vezes, mas os gaúchos não pagaram.

O Grêmio tenta a contratação do volante Evertton Araújo, do Flamengo. A diretoria tricolor formalizou o interesse, mas foi informada de que não tratará do assunto neste momento. Uma das explicações é a força-tarefa da cúpula carioca para resolver a renovação do técnico Filipe Luís. Volantes não faltam no plantel do Imortal: Arthur, Dodi, Edenilson, Cuéllar, Camilo e Noriega. O plantel também conta com Villasanti, machucado, e a cria da base, recém-promovida, Tiaguinho.

Com o alívio da permanência na elite, o Santos sonha em ter um elenco mais competitivo. Além da manutenção de Neymar, o Peixe analisa investimento em Rony, do Atlético-MG. Embora tenha contrato com o Galo até 2027, o atacante de 30 anos não deve ter saída dificultada. A companhia paulista pode usar como garantia parte dos R$ 11 milhões recebidos pela venda de Guilherme ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

O Santos espera ter Gabriel Barbosa para a próxima temporada. O alvinegro praiano articula um empréstimo com o Cruzeiro. Pesa na balança o fato de o atacante e o técnico Tite não terem bom relacionamento. O salario milionário seria dividido entre as duas diretorias. Há otimismo para que o negócio seja fechado antes da virada do ano.

Após vender Aníbal Moreno ao River Plate, o Palmeiras foi buscar Marlon Freitas no Botafogo. O esforço alviverde para tirar o capitão das conquistas alvinegras do Brasileirão e da Libertadores em 2024 é R$ 33 milhões.